Giovane mamma aggredita Scoperto e denunciato un extracomunitario

ASCOLI - È stato denunciato lo straniero che venerdì scorso, a pochi metri dal ponte di Porta Maggiore, ha preso a calci l’auto su cui viaggiava una giovane mamma. La donna ieri si è recata in questura ed ha agito ufficialmente nei confronti dello straniero. Già nella mattinata di venerdì gli agenti della squadra volanti si era recata sul posto e aveva raccolto le testimonianze di alcuni passanti che avevano assistito all’aggressione. Dagli elementi raccolti i poliziotti sono riusciti ad identificare l’extracomunitario e hanno provveduto ad fotosegnalarlo. Gli investigatori, poi sono riusciti a mettersi in contatto con la mamma di 30 anni che dopo aver subito l’aggressione si era allontanata per andare a lavorare. Pertanto, è scattata la denuncia che è stata trasmessa all’autorità giudiziaria che dovrà prendere dei provvedimenti in merito.