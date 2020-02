Ascoli, strage di gatti con i bocconi avvelenati: taglia di 500 euro sull'avvelenatore

ASCOLI - Strage di gatti a Monticelli e la Lega per l’abolizione della caccia offre una ricompensa a chi permetterà di identificare l’autore. «Siamo stanchi di dover segnalare l’ennesimo episodio di avvelenamento ai danni dei gatti. Questa volta è stata decimata la colonia vicino alla chiesa di Monticelli. Il 2 febbraio scorso scrive Sabrina Simonetti responsabile della Lega Abolizione Caccia - i volontari della Lac sono stati allertati da una persona che accudiva gli animali e che aveva notato l’improvvisa mancanza di una decina di gatti sul totale di circa quindici. Sul posto, dopo ore di ricerche, l’amara scoperta: sono stati rinvenuti i corpi di 4 gatti per i quali non c’è stato scampo, mentre altri risultano scomparsi e tuttora non è stato possibile trovarli. Sono stati allertati i carabinieri forestali per i rilievi e le indagini, mentre gli animali deceduti sono stati consegnati al Servizio veterinario che ha attivato la procedura prevista dall’Om “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”, inviandoli all’Istituto Zooprofilattico di Fermo per l’analisi chimica».

«E, poiché la sicurezza dell’avvelenatore è quella di non essere visto muovendosi quando gli animali sono soli, non potendo escludere che invece qualcuno abbia visto o sentito informazioni utili, la Lac offre una ricompensa di 500 euro a chi permetterà di identificare e denunciare l’autore di questa atrocità». Per segnalazioni mail: lacap@abolizionecaccia.it - tel 328 8880553 ».



