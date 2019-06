Stop alle multe: Provincia smantella gli autovelox dalla Salaria e dalla Picena

di Luca Marcolini

ASCOLI - Dopo una pioggia di multe reiterata negli ultimi anni e una serie di cambi di proprietà delle strade direttamente interessate, la Provincia ha ora provveduto a smantellare gli autovelox, sia nel tratto dell’ex Salaria verso Monticelli, sia sulla Picena (la 237 bis) verso Roccafluvione e Comunanza. Una decisione che arriva, comunque, dopo reiterate segnalazioni da parte di un comitato di automobilisti ascolani, qualche decisione discutibile – come quella che ha portato anche a comminare multe anche quando non era più in essere la convenzione con la Regione (per il passaggio della Picena all’Anas) – oltre a molti ricorsi di cittadini sanzionati e anche all’intervento dell’Anas per la sistemazione dei parapetti non adeguati proprio nel tratto prima di Monticelli.