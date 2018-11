Non si balla sotto le stelle Il Comune annulla un’altra festa per motivi di sicurezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Mancavano solo poche ore all’inizio della festa dei ragazzi quando sono arrivati i vigili urbani e non hanno consentito lo svolgimento della serata. Quello che si è verificato venerdì sera, è solo l’ultimo di una serie di provvedimenti da parte delle forze dell’ordine che hanno comportato l’annullamento delle feste. L’episodio ha inevitabilmente sollevato un vespaio di polemiche con gli organizzatori che in un video su Instagram hanno puntato il dito contro l’amministrazione comunale e i vigili urbani convinti di essere le vittime di un’ingiustizia: «Così Ascoli muore». A soffiare sul fuoco delle polemiche, la pubblicazione di post e di videomessaggi sui social in cui gli organizzatori sostengono di aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie e che così facendo si è solo persa un’occasione per far divertire i giovani. «L’amministrazione comunale è favorevole al divertimento purchè lo si faccia nei locali autorizzati ad ospitare quel tipo di manifestazioni - ha ribattuto il sindaco Guido Castelli che ha voluto chiarire alcuni aspetti della vicenda -. Un conto sono i locali che hanno l’autorizzazione alla mescita, un altro quelli che possono ospitare feste danzanti. Per quanto riguarda quanto avvenuto venerdì sera, intendo evidenziare il comportamentio irreprensibile dei vigili urbani che, inoltre, hanno effettuato un intervento preventivo prima che iniziasse la festa». Nessun divieto, dunque, ma solo la volontà di far rispettare le regole.