Emergenza posti letto negli ospedali, malati Covid trasferiti nella clinica privata

ASCOLI - È scattata in Area Vasta 5 l’emergenza posti letto destinati ai pazienti Covid. Sia nei reparti di degenza ordinaria, che in quelli di terapia semintensiva ed intensiva, tutti i posti letto risultano occupati con 116 pazienti ripartiti nei vari reparti. A soffrire, in queste ore, è, soprattutto, il reparto di terapia intensiva diretto da Tiziana Principi, con i 14 posti letto tutti occupati.

A rendere ancora più preoccupante la situazione è l’assenza temporanea di due anestesisti, che comporta un sovraccarico di lavori per il personale sanitario del reparto. Medici e infermieri ormai giunti allo stremo, perchè nei reparti Covid-19 continuano ad affluire pazienti provenienti dalle altre Aree Vaste della regione.

Solo nella notte tra domenica e lunedì, sei autoambulanze hanno trasferito in Area Vasta 5 altrettanti pazienti Covid provenienti da Jesi e Fermo. Si calcola, che attualmente, presso i tre reparti dell’Area Vasta 5 i pazienti di altre zone delle Marche sono tra il 35% e il 40%. Ieri, presso il reparto Pneumologia-Covid dell’ospedale Mazzoni di Ascoli, diretto da Vittorio D’Emilio, sono stati dimessi quattro pazienti per far posto a pazienti che, se così si può dire, erano in lista di attesa di essere ricoverati. Insomma, per fronteggiare l’emergenza, si cerca, laddove è possibile, di operare attraverso la procedura delle dimissioni. Quando, invece, tale soluzione diventa impraticabile, i pazienti vengono dislocati presso i raparti di Medicina d’Urgenza degli ospedali Mazzoni e il Madonna del Soccorso di San Benedetto.

E, proprio per fronteggiare questa emergenza, l’Area Vasta ha raggiunto un accordo con la clinica Stella Maris di San Benedetto per trenta posti letto Cocid (venti per acuti e dieci post acuti). Occorre puntualizzare che la clinica essendo dotata di ingressi separati e di due blocchi separati garantirà l’isolamento e azzererà ogni rischio di contaminazione per gli ambulatori e i reparti della Stella Maris. Il trasferimento dei pazienti Covid però non avverrà prima di una decina di giorni. Non c’è dubbio che il trasferimento di pazienti dalle altre Aree Vaste abbia finito con il mettere in crisi la disponibilità di posti letto nell’Area Vasta 5. A questo proposito tutti gli operatori sanitari che lavorano nelle strutture ospedaliere del Piceno non hanno mai mancato di offrire la solidarietà che in casi come questi è d’obbligo. Ma è altrettanto vero, come fanno notare alcuni medici dell’Area Vasta 5, che se questa procedura dovesse proseguire anche nei prossimi giorni, la situazione in Area Vasta 5 diventerebbe estremamente critica, in particolare, nella terapia intensiva e semintensiva. Insomma, se dovesse crollare il sistema sanitario nell’Area Vasta 5 per totale mancanza di posti letto, tutta la regione entrerebbe in sofferenza. E, allora, bisognerà rivolgersi altrove, o presso le strutture private che potrebbero essere, al limite, costrette a cedere oppure cercare posti letto in altre regioni. E con l’aria che tira! Ecco, perchè, cercare di mantenere in piedi il sistema sanitario in Area Vasta 5, lasciando dei piccoli margini di manovra per quanto riguarda la gestione dei posti letto Covid, diventa fondamentale per evitare il collasso del sistema sanitario delle Marche.

Sul fronte della pandemia, secondo i dati diffusi dalla Regione, nella giornata di domenica sono stati 16 i nuovi positivi al Covid-19, che porta il totale dei pazienti Covid dall’inizio della pandemia a 8.502.

