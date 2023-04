Nel Piceno brillano 7 nuove Stelle. Scelti i Maestri del Lavoro: ecco chi sono

ASCOLI - Brillano nel Piceno le stelle di sette nuovi Maestri del lavoro. Si tratta di una onorificenza conferita, con Decreto del Presidente della Repubblica, a coloro che si sono distinti durante tutto il loro percorso lavorativo per perizia, laboriosità, buona condotta morale e per aver contribuito ad innovare e migliorare i processi aziendali e le misure di sicurezza e per essersi prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni all’attività professionale.





Pur se l’investitura dei nuovi Maestri decorre dal 1 maggio, la consueta cerimonia per la consegna della Stella e dell’attestato non avviene, come da tradizione, in occasione della Festa del Lavoro ma essendo il 2023 un anno speciale per l’onorificenza, si svolgerà il 5 dicembre, in concomitanza con la celebrazione dei cento anni di istituzione della “Stella al Merito”.





I nuovi Maestri della provincia di Ascoli sono: Luigina Argilli di Castel di Lama, da 34 anni operaia Pfizer Italia; Monica Marini di Ascoli, da 33 anni impiegata dello studio notarile Cappelli; Ivana Merli di San Benedetto, da 39 anni impiegata Assistudio Marche, Adriano Pistolesi di Ascoli, da 40 anni operaio Barilla; Catia Spinelli di San Benedetto, da 36 anni impiegata Sofer Carpenterie; Claudio Tempera di Ascoli, impiegato in pensione con 39 anni di servizio alla Bnl; Maria Traini di Offida, da 25 anni operaia Conserviera Adriatica. Grande soddisfazione è stata esternata dal console dei Maestri del Lavoro Giorgio Fiori che si è complimentato con i neo insigniti.