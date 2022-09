ASCOLI - Lavori di riqualificazione lungo la ferrovia. Con una ditta specializzata incaricata da Rfi (Reti ferrovie italiane) che sta procedendo al rinnovo, ritenuto necessario e urgente, dei binari nel territorio. Lavori in piena fase di svolgimento alla stazione di Ascoli, con operazioni di scavo e di interventi distribuiti sui vari binari mantenendo il servizio di collegamento su rotaia con la costa.

A intervento concluso, la stazione si ritroverà con un adeguamento dei binari che garantirà anche una maggiore sicurezza ed efficienza dei collegamenti via treno. Ma il lavoro avviato alla stazione è destinato a proseguire verso est. In particolare, l’operazione di rinnovo dei binari si sposterà fino all’altezza del passaggio a livello in via della Mezzadria, all’altezza della zona industriale. Nel frattempo, si starebbe valutando l’ipotesi di creare, nella zona più ad ovest, quindi andando ad accorciare il tratto di fine corsa dei binari, una grande rotatoria per migliorare la viabilità di tutta la zona che interessa anche l’attuale curva a gomito su via Piemonte.

Il passaggio a livello



Si interverrà sia per il binario che per il passaggio a livello all’altezza di via della Mezzadria, in zona industriale. Dalle 22 del 3 ottobre alle 5 del 4 ottobre e poi dalle 22 del 4 alle 5 del 5 ottobre sarà l’interdetta la circolazione veicolare e pedonale, in corrispondenza dell’attraversamento stradale, per consentire i lavori di ammodernamento delle strutture ferroviarie. La ditta dovrà apporre la segnaletica, garantire la sorveglianza dell’area d’intervento (che andrà delimitata da recinzioni colorate in rosso o arancione) e adottare ogni cautela indispensabile per la sicurezza e la fluidità della circolazione e la tutela della pubblica incolumità. Si dovrà, in ogni caso, garantire l’accesso ai residenti.

Al di là dei lavori che sono in corso d’opera per questo rinnovo dei binari finalizzato a riqualificare il tratto ferroviario ascolano, ci sarebbe anche allo studio l’ipotesi di realizzare, nella parte più ad ovest dell’area di proprietà di Rfi, una nuova grande rotatoria che consentirebbe di rendere meno pericolosa e complicata la circolazione in tutta la zona. Con una riduzione del tratto di fine corsa degli attuali binari. Ma, al di là delle ipotesi, è già prevista e finanziata, nel piazzale esterno alla stazione ferroviaria, la realizzazione di una ciclostazione con punto di ricarica anche per le bici elettriche. Un progetto di cui si sta occupando direttamente l’Arengo.