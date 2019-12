Ascoli, la Start taglie le corse dei bus, dal 21 gennaio Roma è più lontana

ASCOLI - Con Ascoli priva di collegamenti ferroviari efficienti per la Capitale, negli ultimi anni la concorrenza sul trasporto pubblico su gomma è diventata sempre più accesa con l’ingresso di nuovi vettori a cominciare da Flixbus. Per questo motivo, proprio nella giornata di ieri, il direttore della Start, Alfredo Fratalocchi, l’azienda unica di trasporti che ha fra i suoi soci principali la Provincia e i comuni di Ascoli e San Benedetto, ha comunicato ai sindacati la volontà di tagliare le corse per Roma che transitano sull’autostrada e che terminano a Fiumicino a partire dal 21 gennaio. Restano in funzione quelle che transitano sulla Salaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA