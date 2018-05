Aggredisce il controllore su un pullman di linea Extracomunitario denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - I carabinieri della compagnia di Ascoli sono intervenuti a seguito di richiesta al 112 per fermare un senegalese di 43 anni che, privo di biglietto, ha reagito con veemenza ai controllori saliti sul bus dell'azienda di trasporti Start, provocando l’interruzione del servizio pubblico extraurbano. L’africano, con regolare permesso di soggiorno in Italia, è stato denunciato per violenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Saranno intensificati i controlli da parte degli agenti della ditta incaricata dalla Start per arginare il fenomeno dei passeggeri che salgono sui pullman senza biglietto.