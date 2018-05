Tifoso ruba metal detector a uno steward in curva allo stadio Del Duca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Si reca nella sede dell’Ascoli Picchio e, dopo le doverose scuse, riconsegna il metal detector che aveva rubato al Del Duca. Al termine della partita Ascoli – Avellino gli spettatori che aveva preso posto in curva Sud stavano defluendo senza che si verificasse alcun episodio di una certa rilevanza. Due steward stavano controllando che tutto si svolgesse regolarmente. Avevano appoggiato due metal detector per terra. Ormai non c’era alcun motivo per essere utilizzati. Un giovane tifoso bianconero però li ha notati e, approfittando della confusione, ne ha trafugato uno senza che gli steward se ne accorgessero. Una volta terminato il deflusso i due addetti al servizio d’ordine sono andati a riprendere gli strumenti elettronici che avevano lasciato poco distante. Con grande sorpresa si sono accorti che un metal detector era sparito. Il furto è stato segnalato ai responsabili dell’Ascoli Picchio che immediatamente hanno coinvolto gli agenti della Digos in servizio nel settore. Non c’è voluto molto a risalire al ladruncolo. Come noto, allo stadio Del Duca sono in funzione le telecamere di sicurezza che filmano tutto ciò che accade sia all’interno che all’esterno dell’impianto sportivo. Si è provveduto a visionare le immagini che hanno immortalato il giovane mentre si accingeva a trafugare il metal detector. È scattata la denuncia alla procura della Repubblica ed il sostituto procuratore della Repubblica, Mara Flaiani, ha autorizzato gli agenti della Digos ad effettuare una perquisizione nell’abitazione del giovane tifoso. Il quale, però, come detto, si era già pentito per l’incauto gesto commesso e si è premurato di restituire il metal detector.