ASCOLI - Nuova luce in arrivo per lo stadio comunale Del Duca. Potranno, infatti, partire il prima possibile i lavori urgenti di manutenzione straordinaria per adeguare l’impianto di illuminazione della struttura sportiva ai parametri richiesti per la prossima partecipazione al campionato di serie B 2023-2024 (considerando anche l’ipotesi ancora aperta dei possibili playoff).

APPROFONDIMENTI IL CONSIGLIO Il nobile gesto del farmacista Travaglini dopo la morte: donato terreno da 10mila metri quadrati al Comune di Maltignano

L’Arengo, a fronte della esplicita richiesta inoltrata in precedenza dall’Ascoli Calcio per poter ottemperare alle specifiche direttive della Federazione italiana gioco calcio, ha ora sbloccato attraverso una delibera di giunta l’autorizzazione alla società bianconera a procedere con l’appalto dei lavori improcrastinabili ed urgenti.



I lavori



Lavori che, considerando la necessità, oltre all’adeguamento immediato dell’illuminazione, anche di un rifacimento del manto erboso e dell’impianto di irrigazione, prevedono un costo complessivo di circa un milione di euro. Il tutto tenendo conto anche del fatto che, a seguito dell’avviso pubblicato dal Comune lo scorso 14 aprile per assegnare la gestione dell’impianto sportivo con una nuova convenzione di durata decennale, il successivo 28 aprile è pervenuta una sola manifestazione di interesse: quella dell’Ascoli Calcio 1898 Fc spa. Con la risposta al bando, la società bianconera – in possesso di tutti i requisiti richiesti - ha di fatto accettato le condizioni definite nell’avviso stesso dall’amministrazione e, a questo punto, si arriverà quanto prima a siglare il nuovo accordo per la gestione dello stadio.



L’illuminazione



Grazie al benestare dell’Arengo, motivato anche dalla manifestazione di interesse della società calcistica bianconera a gestire ancora per i prossimi 10 anni lo stadio, l’Ascoli Calcio potrà ora sbloccare in tempi il più stretti possibile i lavori per l’adeguamento dell’impianto di illuminazione del campo così come richiesto dalle direttive della Figc per poter disputare al Del Duca anche il prossimo campionato, previa omologazione di tutti gli enti e organismi preposti. Nello specifico, lo stadio dovrà essere dotato di un impianto di illuminazione in grado di produrre valori di illuminamento medio – tecnicamente parlando – di Evmed a 1200 Lux in direzione delle telecamere fisse ed Evmed a 800 Lux in tutte le altre direzioni.



Le torri faro



Attualmente, come riporta il documento istruttoria della delibera della giunta comunale con cui si è autorizzato l’avvio dell’intervento, le torri faro attuali dispongono di Evmed a 800 Lux in direzione delle telecamere fisse ed Evmed a 500 Lux in tutte le direzioni. Una volta conclusi i lavori previsti, si dovrà depositare la nuova e aggiornata tabella illuminotecnica per certificare i nuovi valori richiesti.



Oltre all’illuminazione, la società bianconera ha previsto anche l’ipotesi di provvedere appena possibile anche al rifacimento del manto erboso e dell’impianto di irrigazione del campo di gioco, in modo da garantire l’efficienza dello stesso senza incorrere in sanzioni da parte della Lega Calcio Serie B. Si potrà, dunque, contare su un impianto perfettamente in regola da tutti i punti di vista. Come detto, questi lavori da effettuare - considerando sia quelli relativi al campo di gioco che all’urgente adeguamento dell’impianto di illuminazione - sono stati stimati in circa un milione di euro. Una somma di cui si terrà, chiaramente, conto nella nuova convenzione che sarà stipulata tra Arengo e Ascoli Calcio, considerando anche la decisione dell’ente di procedere con una concessione decennale. Un periodo più adeguato per ammortizzare le spese per le manutenzioni straordinarie indispensabili da effettuare.