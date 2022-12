ASCOLI - Sono quattro le proposte progettuali in lizza per ridisegnare la nuova curva sud allo stadio Del Duca. A Palazzo Arengo, infatti, si è proceduto ieri mattina all’apertura delle offerte telematiche per affidare l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva della futura gradinata che andrà ad ospitare i tifosi bianconeri, al posto della storica curva danneggiata dal sisma e poi demolita.

Tutte e quattro le proposte pervenute sono state ammesse e ora è scattata la fase della valutazione per arrivare in tempi brevi all’aggiudicazione. Da quel momento, poi, ci saranno 60 giorni di tempo per consegnare gli elaborati progettuali – quindi orientativamente entro il mese di marzo - per poi spianare la strada alla procedura per la gara di appalto dell’intervento che, secondo quanto previsto, costerà circa 4,5 milioni di euro. Con un finanziamento disponibile, come già comunicato agli uffici tecnici del Comune dall’Ufficio speciale per la ricostruzione, di 3,5 milioni di euro. Nel frattempo, nella zona dello stadio, a seguito di disposizione dell’Arengo, è attualmente in corso l’espletamento dell’incarico per le programmate verifiche statiche e di vulnerabilità sismica del ponte Rozzi.

Gli studi tecnici



Quattro studi tecnici hanno risposto presente alla procedura di gara telematica che è stata avviata dall’Arengo – su indirizzo del sindaco Marco Fioravanti in raccordo con gli uffici tecnici - per affidare l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva della nuova curva sud allo stadio Del Duca. Le proposte dovevano essere inviate entro lo scorso 22 dicembre e le offerte sono state “aperte” ieri mattina dalla preposta commissione di valutazione. Tutte sono risultate ammissibili e ora si è avviata la fase di valutazione delle stesse, considerando che il criterio individuato è quello dell’aggiudicazione in base al miglior rapporto qualità-prezzo. Il prezzo base per la gara era di 406mila euro, di cui circa 175mila euro per le progettazioni, cui dovrebbero poi aggiungersi altri 231mila euro per i servizi opzionali di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva.



Lo studio tecnico che si aggiudicherà l’incarico avrà, dalla sottoscrizione del contratto, il limite massimo di 60 giorni consecutivi per completare il progetto. Quindi, dopo la consegna degli elaborati con successiva approvazione, presumibilmente entro marzo 2023, si potrà avviare l’iter per la gara di appalto dei lavori per un intervento di realizzazione della nuova curva con un costo previsto di 4,5 milioni. Con la valutazione delle offerte progettuali avviata ieri mattina, si entra nella fase concreta delle procedure per arrivare alla ricostruzione della curva sud, sulla scorta anche del fatto che lo scorso 26 ottobre è arrivata all’Arengo la nota dell’Ufficio ricostruzione Marche con cui si comunicava che «l’importo assegnato al Comune di Ascoli per il Programma di rigenerazione urbana Scheda 2 è pari a 3,5 milioni euro» e il successivo 5 novembre il Comune confermava all’Usr l’utilizzo dei fondi previsti per la ricostruzione della curva sud.



Sulla scorta dell’incarico affidato dall’Arengo, si sta procedendo alla realizzazione della verifica statica e di misurazione di vulnerabilità sismica del ponte Rozzi, che collega lo stadio con il quartiere di Porta Maggiore. L’incarico – nell’ambito di una serie di verifiche sui ponti in città per cui l’ente aveva ottenuto un finanziamento di 45mila euro - prevede l’esame degli elaborati progettuali dell’opera, un programma di rilievi e indagini mirato al raggiungimento del livello di conoscenza Lc2 anche con prove dinamiche e poi l’interpretazione dei risultati ottenuti.