Ascoli, si stacca un giunto: auto danneggiate, carreggiata ridotta e lunghe code sulla tangenziale

ASCOLI - Ci risiamo. Di nuovo problemi sulla tangenziale di Ascoli fra la galleria di Porta Cartara e lo svincolo di Marino della superstrada Ascoli-Mare. Ieri pomeriggio si è staccato un giunto creando un lieve gradino che però ha causato gravi problemi agli pneumatici e alle carrozzerie di diverse automobili in transito.

Per fortuna non si sono registrati gravi incidenti stradali. Sul posto è giunta subito una pattuglia della polizia stradale che ha provveduto a interdire al traffico la parte della carreggiata coinvolta dal distacco segnalandola con le fiaccole. Ma inevitabilmente si sono creati rallentamenti e disagi al traffico con la formazione di code di automezzi. Allertata subito l’impresa per realizzare il prima possibile i lavori di sistemazione del giunto.

