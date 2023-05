ASCOLI - Finalmente, dopo due rinvii consecutivi a causa del persistente maltempo delle ultime settimane, la Dude Film è riuscita a battere il primo ciak dell’atteso spot televisivo del Kinder Bueno in piazza del Popolo. Da ieri mattina, le comparse scelte in seguito alle selezioni effettuate recentemente, sono finite sotto i riflettori di un set che sembrava più uno studio cinematografico che il salotto cittadino.

Infatti, allo scopo di rendere il filmato più accattivante, al centro della piazza è stata allestita una fontana con tanto di acqua corrente. Una costruzione ovviamente realizzata per l’occasione, in uno scenario in cui si sono mossi i numerosi figuranti, alle direttive di una produzione internazionale, con decine di persone impegnate a girare un lavoro della durata di pochi minuti ma prevista in più versioni. Come era successo in passato con altri lavori pubblicitari, girati per reclamizzare varie compagnie telefoniche, il cuore della città è stato fortemente voluto dalla produzione, che manderà poi in onda il filmato in tutto il mondo.

Figuranti anche stranieri



Per animare la scena che promuove il noto snack della Ferrero, sono arrivati figuranti da ogni dove, anche stranieri, tutti attratti dall’esperienza che li attendeva e molto incuriositi dall’universo della celluloide. «Avevo già vissuto il clima legato al ciak cinematografico prendendo parte al film di Giuseppe Piccioni due anni fa, proprio qui in piazza e mi sono sentito pronto a riaffrontarlo» ha esordito Emanuele Semproni di Ascoli, certo tuttavia che quello del cinema è un ambiente che non si sentirebbe di frequentare a tempo pieno. «L’emozione c’è, soprattutto nel momento in cui si inizia a girare» ha proseguito la concittadina Rebecca Teodori che, durante le riprese dello spot, doveva rimanere seduta su una panchina sistemata in piazza del Popolo per le riprese, insieme ad un ragazzo, a leggere il giornale. «Mi sono candidato appena ho saputo delle selezioni: sono attratto dal mondo della recitazione e di tutto ciò che c’è dietro» ha spiegato Giuseppe Serafino, che per essere coinvolto in questa avventura è arrivato da Osimo. «Per me è stata la prima volta e devo dire di essermi divertita: mi piacerebbe continuare con i casting» ha confessato Vania Ciabattoni di Maltignano, ammettendo anche di essersi trovata molto a suo agio sul set.

Si replica oggi





Anche nella giornata di oggi la piazza ascolana continuerà ad essere immortalata dalla macchina da presa per le riprese dello spot del Kinder Bueno e parte del centro ospiterà i mezzi necessari per le riprese e subirà alcuni cambiamenti, a partire dalla attività esterna di alcuni esercizi che operano nel salotto cittadino. Successivamente alle riprese della fiction “I magnifici Cinque” con Raoul Bova e alla registrazione del programma “4 Ristoranti” con Alessandro Borghese per Sky, il cuore di Ascoli proseguirà presto ad essere scenario per lo schermo. Nella prima parte del 2024 il capoluogo piceno sarà occupato dalla troupe del regista Claudio Sestili, per girare la pellicola dal titolo “La cura del sorriso”, interpretato da Stefano Fresi che tratta il tema della clownterapia negli istituti oncologici.