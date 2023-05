ASCOLI - E’ imminente in città la realizzazione del nuovo spot di “Kinder Bueno”, che verrà girato in piazza del Popolo. Accade dopo essere stata in passato la sede di una suggestiva scena del film diretto da Luciano Ligabue “Made in Italy”, interpretata da Kasia Smutniak e Stefano Accorsi e girata nel luglio del 2017.

E successivamente aver prestato il proprio scenario per altrettante compagnie telefoniche, nel 2012 e 2015, rispettivamente Telecom Italia e Tim, nel primo caso con riprese affidate al regista Alessandro D’Alatri, scomparso purtroppo da pochissimi giorni.



Adesso il salotto cittadino si appresta ad ospitare un filmato pubblicitario che circuiterà in tutto il mondo. Nelle due giornate del 10 e dell’11 maggio le comparse scelte dalla produzione, che dovranno essere rigorosamente residenti nel territorio, saranno al centro delle riprese dello spot, che pubblicizzerà il noto prodotto della Ferrero. In queste ore la Dude Film sta cercando persone straniere di origine asiatica e africana dai 18 ai 75 anni , oltre a selezionare i figuranti italiani con le stesse caratteristiche anagrafiche che hanno già mandato l’adesione negli ultimi giorni. Tutti i figuranti verranno remunerati con contratti differenti a seconda delle ore di lavoro prestate. La location ascolana è stata voluta dalla produzione dopo gli ottimi esiti ottenuti dai prodotti pubblicitari realizzati sinora.

Allo scopo di avere a disposizione la piazza per due intere giornate avranno luogo alcune modifiche della vita cittadina. Nell’occasione arriveranno nel cuore del capoluogo piceno alcuni Tir con la regista, gli operatori e i macchinisti preposti alla lavorazione. In particolare, dalle ore 7 alle ore 20 delle due date, sarà piazza Roma ad ospitare i mezzi necessari per le riprese, con il mercato che sarà obbligato a spostarsi sino in piazza Ventidio Basso.

La stessa piazza del Popolo dovrà subire i cambiamenti, con le attività commerciali che durante le riprese dovranno chiudere gli ombrelloni e ridurre l’occupazione del suolo pubblico. In passato ad interpretare le pubblicità per la celebre merenda del gruppo Ferrero era stato l’atleta Andrew Howe, visto che il tema portato avanti dall’azienda è il binomio incentrato su “Kinder + Sport”, con lo scopo di incentivare abitudini sane tra i più giovani e spingere le nuove generazioni ad una condotta di vita equilibrata.



Un obiettivo che, con la nuova campagna, si sposterà ora in un contesto denso di architettura e di storia come è rappresentato dall’ambito ascolano. Grande soddisfazione alla vigilia di questo set dagli amministratori comunali, felici che l’immagine del cuore del capoluogo piceno possa veicolare grazie all’arte cinematografica, il piccolo schermo e la pubblicità, a pochi giorni dall’avvenuto ciak della fiction “I magnifici Cinque” con Raoul Bova e dalla registrazione di “Quattro Ristoranti” per Sky. Per candidarsi inviare un messaggio whatsapp ad Annalisa (327.1281877).