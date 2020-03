Sporcata la segnaletica per turisti nella zona del Torricella parking

ASCOLI - È uno degli ingressi principali della città riservati agli automobilisti che approdano in centro, perché coinvolge il parcheggio Torricella e quello dell’ex Seminario, oltre ad avere la fermata dei bus urbani ed extraurbani. Eppure, proprio davanti all’ingresso degli ascensori che portano alla struttura sottostante che ospita la sosta le auto, nello spazio dedicato alla cartellonistica ecco fare bella mostra di sé una lunga sequenza di orrori causati dagli imbrattatori.

Nello spazio in questione, le bombolette spray in mano ai vandali avevano già negli anni passati fatto scempio di questa vetrina, creando una situazione che nel corso del tempo è soltanto peggiorata. Dalle immagini scattate dal coordinamento antidegrado, si evince che ignoti hanno proseguito ad infierire negli anni, in questo spazio, finendo oggi con l’impedire ai visitatori persino di leggere totalmente le indicazioni verso le arterie e monumenti del cuore cittadino. Un ingresso che da molto, troppo tempo rappresenta un biglietto da visita controproducente per chi arriva nel centro storico.

