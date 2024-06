ASCOLI Da qualche giorno è davvero estate, con temperature torride che, soprattutto di giorno, spinge i residenti - studenti in vacanza ma anche lavoratori in pausa pranzo e pensionati – a cercare refrigerio nell’unico angolo in cui è possibile effettuare il bagno in sicurezza. Vale a dire la spiaggetta sul fiume Castellano, l’area ubicata sotto l’ex cartiera papale, al termine del percorso ciclabile anni fa creato dall’amministrazione provinciale. Il posto, che si è subito affollato nell’attuale weekend e che rimane tra le mete più gettonate da chi è in cerca di fresco e di relax, è apparso agli occhi dei bagnanti in condizioni precarie.

Il provvedimento

In realtà, c’è un’ordinanza che stabilisce che «sia adibito alla balneazione il tratto di costa fluviale del torrente Castellano di competenza comunale denominato Porta Cartara, per il periodo dal 22 giugno al 1 settembre, solo sulla base dell’esito favorevole delle analisi compiute dall’Arpam prima dell’inizio della stagione balneare». L’acqua del fiume è molto pulita e comunque attrae chi è in cerca di refrigerio. Altrettanto, tuttavia, non si può dire del percorso di accesso, così come accade per le rive prospicienti. I bagnanti che intendono prendere il sole, infatti, devono fare i conti con sterpaglie e detriti accumulati, oltre che con la presenza di materiali pericolosi come carriole, carrucole e altri mezzi di lavoro, pericolosi e fuori posto. Non va meglio con il passaggio che porta alla spiaggetta, degradato e da mettere in sicurezza. Così come sembrano urgenti interventi di pulizia e manutenzione dell’area circostante che per mesi, ad ogni estate, è presa d’assalto da tutti coloro che non vogliono o non possono spostarsi per andare al mare e che non intendono rinunciare a qualche ora di riposo o all’abbronzatura. In particolare, entrambi i ponti legno che portano verso questo angolo di pace sono pericolosi per chi vi transita, a causa della presenza di assi spezzate o mancanti che sono pericolose. È bene ricordare che la spiaggetta del Castellano è frequentata in genere da ragazzini e anziani, i più fragili. Anche i turisti, spinti dagli stessi albergatori ad affacciarsi sotto l’ex cartiera papale dopo aver effettuato visite tra la storia e l’arte della città, in queste ore si sono trovati davanti una totale mancanza di cura della zona, per via di rifiuti, dell’erba alta e di rovi che fanno da cornice al sentiero per raggiungere il fiume.

Le reazioni

«Che peccato: questo potrebbe diventare un vero paradiso» esordisce una coppia francese che sta facendo un viaggio in Italia, Jean Luc Cheveau e Martine Prevost, disturbati anche dal rombo degli scooter guidati da temerari che, non curanti del pericolo, arrivano sino quasi alle sponde del Castellano. È da ricordare che in passato tutto questo ha fatto registrare episodi che per miracolo non si sono trasformati in tragedia. «Nonostante non sia ancora stato aperto ufficialmente il periodo di balneazione, previsto per il 22 giugno, sarebbe stato quantomeno auspicabile pulire con l’arrivo della bella stagione» afferma un habituè del posto, che già in passato ha denunciato le condizioni di incuria in cui versa tutta l’ex pista ciclabile e l’area sotto al ponte cartaro.