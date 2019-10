Ascoli, la pista ciclabile è un percorso a ostacoli: slalom tra le auto in sosta selvaggia

ASCOLI - Appare ogni giorno più problematico per chi è in sella alle due ruote attraversare la città seguendo i percorsi ciclabili. Negli ultimi mesi sono sempre più numerosi coloro che lamentano la mancanza di rispetto per chi percorre la pista per le due ruote, il tragitto che dal centro prosegue sino a toccare Porta Maggiore e che risulta sempre più accidentato, a causa della presenza di pedoni, di autovetture parcheggiate, di interruzioni varie.

Nonostante il progetto sia stato inizialmente accolto con entusiasmo, dopo il varo avvenuto anni fa con continui aggiornamenti dal sindaco Guido Castelli, negli ultimi tempi non accennano a diminuire le polemiche circa la pista ciclabile.

Da una parte c’è l’associazione Amici della Bicicletta che reputa mal progettato il tratto a ziz zag che unisce viale Indipendenza con viale della Repubblica. Dall’altra c’è il malcontento dei ciclisti, che si sentono poco protetti durante il transito e criticano la gestione delle ciclabili nel capoluogo piceno. Nel corso della lunga bella stagione che stiamo vivendo, in cui i possessori delle due ruote non perdono occasione di afferrare il proprio mezzo per recarsi in centro, sono segnalati numerosi i casi in cui i ciclisti si trovano a doversi fermare e cambiare traiettoria a causa di automobilisti scriteriati che lasciano in sosta inappropriata sopra la pista il proprio automezzo. Si tratta di lamentele nei confronti di chi dimostra di non pensare all’infrazione commessa e di non curarsi dell’ostacolo che creano alle biciclette di passaggio.



