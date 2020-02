Ascoli, sosta selvaggia in centro: «Bus bloccato per mezz'ora e nessuna multa dei vigili»

ASCOLI - Un lettore ci segnala l’ennesimo episodio di sosta selvaggia in centro storico. «Ho il dovere di informarvi su un fatto, ai limiti del paradossale - scrive - che è avvenuto la sera di sabato 1 febbraio, intorno alle ore 23.15, nel punto di incrocio fra corso Trento e Trieste e via XX Settembre, ovvero in pieno centro cittadino. Un pullman proveniente da piazza Roma è rimasto bloccato per circa 30 minuti a seguito del parcheggio super-selvaggio di auto su entrambi i lati di corso Trento e Trieste, e a nulla sono valse le telefonate alle Forze dell’Ordine effettuate dal diligente conduttore del pullman che soltanto dopo il sopraggiungere di alcuni giovani proprietari delle due auto più prossime all’angolo di svolta, ha potuto con moltissima difficoltà riprendere il percorso.

Pochi minuti dopo, è timidamente giunta un’auto dei vigili urbani, ad Ascoli si direbbe “dopo lo sparo”, la quale, verificato che il pullman bloccato da circa mezz’ora non c’era più, ha fatto marcia indietro e, dietro lo stupore generale delle tantissime persone fermatesi a gustarsi la penosa vicenda, se ne è andata via senza comminare alcuna multa alle 28 auto, le ho contate, che erano parcheggiate in divieto di sosta. Penso che non occorrano ulteriori commenti se non quello, assai emblematico: Ascoli, città del Far West».

