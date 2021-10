Posti auto a Porta Solestà sotto il Ferrucci. C'è penuria di parcheggi, l'Arengo corre ai ripari

ASCOLI - L’Arengo ricorre ad un bando pubblico per assegnare in affitto, ai residenti del quartiere di Borgo Solestà interessati, i parcheggi per auto e per motocicli che si trovano nel piano seminterrato della casa albergo Ferrucci. Un’opportunità, dunque, per chi abita nella zona, di poter fruire di un parcheggio coperto con contratto di locazione fino al 31 dicembre 2026.

I posti disponibili sono complessivamente 29, di cui 20 per auto (di cui uno riservato a persone disabili) e 9 posti per moto o motocicli. Ora l’avviso verrà pubblicato e da quel momento scatterà la possibilità di presentare le domande. Per l’assegnazione dei posti, si formerà una graduatoria che prevede un punteggio tanto maggiore quanto più si abbia la residenza vicina alla struttura del Ferrucci. Il canone previsto è di 33 euro al mese per un posto auto e di 16,50 per un posto moto.



Con l’avviso pubblico che è stato appena messo a punto, l’amministrazione comunale intende procedere all’assegnazione in concessione dei posti per auto e moto al Ferrucci ai soli fini di rimessa e parcheggio, a coloro che ne faranno richiesta, entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando, in base alla graduatoria che risulterà a seguito di valutazione dei criteri di preferenza. Come detto, si assegneranno complessivamente 20 posti auto e 9 posti moto, numerati, ai residenti delle vie del quartiere di Borgo Solestà nella zona della casa albergo che ne facciano richiesta.

L’affitto annuo, da corrispondere a rate trimestrali anticipate, è stabilito in 33 euro per ogni posto auto e. 16,50 euro per ogni posto moto. Il canone sarà rivalutato di anno in anno in base all’indice Istat di rivalutazione del costo della vita ed a seguito di altra valutazione da parte degli uffici competenti. Il contratto di affitto verrà stipulato con scadenza il 31 dicembre 2026. Le spese contrattuali sono a carico dell’utente e, inoltre, è vietato il sub-affitto o il subentro a qualsiasi titolo da parte di terzi, così come è vietato utilizzare posti auto o moto per fini diversi da quello di rimessa dei veicoli ed è obbligatorio parcheggiare solo nel posto assegnato.



In base alla via di residenza dei cittadini che faranno richiesta di un posto auto o moto al Ferrucci, saranno assegnati punteggi diversi: 50 punti per chi risiede nella casa albero Ferrucci; 45 per i residenti in rua Ricovero Ferrucci; 40 per chi risiede in via San Serafino da Montegranaro dall’inizio del Lavatoio dei Tintori fino al civico 15 del lato sinistro e fino all’intersezione con via Raffaello Sanzio sul lato destro; 35 punti per i residenti in via Rigantè; 30per i residenti in via Tucci e via dei Cappuccini e 25 per chi risiede in via Sant’Emidio Rosso. Altro requisito, che vale 30 punti, il non essere (in proprio o i componenti del nucleo familiare) in possesso o non detenere a qualsiasi titolo un garage personale o rimessa per auto o moto nelle suddette vie di residenza.

