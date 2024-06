ASCOLI Arriva la segnaletica per regolamentare la sosta in corso Trieste e piazza Santa Maria intervineas. La Saba, infatti, ha richiesto all’Arengo e ottenuto di poter procedere già da oggi con l’installazione dei segnali (orizzontali e verticali) per attivare i 20 stalli blu previsti sul corso e gli altri 7 stalli misti nella zona della chiesa di Santa Maria intervineas e che saranno utilizzabili solo da residenti e autorizzati nella fascia serale, mentre sarà l’amministrazione comunale (fresca di reinsediamento del sindaco Fioravanti) a regolamentare tutti gli altri spazi che saranno destinati a carico e scarico merci di giorno, con disco orario, per poi essere utilizzabili la sera, anche in questo caso, solo dai titolari di permessi.

APPROFONDIMENTI IL BILANCIO Conad Adriatico in salute: fatturato da due miliardi. È il primo gruppo distributivo nelle Marche I VINCOLI Ville liberty e case basse del centro: ecco il piano per vincolare 200 abitazioni

L’ordinanza

Si entra, dunque, gradualmente a sistema per quanto riguarda anche la zona a traffico limitato delimitata dal varco su piazza Roma – via XX Settembre. Proprio per consentire alla Saba, in questa fase, di procedere all’attivazione dei parcheggi a pagamento lungo corso Trieste e piazza Santa Maria intervineas, dall’Arengo è stata emanata un’ordinanza che prevede, per la realizzazione della segnaletica, nella giornata di oggi dalle 8 alle 18, salvo termine anticipato dei lavori, il divieto di sosta con rimozione coatta in corso Trieste lato est , tratto ricompreso tra l’intersezione con corso Mazzini e via delle Canterine, piazza Santa Maria Intervineas lato ovest e via XX Settembre lato sud. I lavori per la segnaletica slitteranno in caso di condizioni meteo avverse. Una volta completato l’intervento, verranno attivati gli stalli blu e misti.

La convenzione

Sulla base della convenzione in vigore con la Saba, dunque, alcuni parcheggi nella zona di corso Trieste, come detto, saranno a pagamento o misti. Durante il giorno, per un tratto sul lato est di corso Trieste, sono previsti 20 stalli blu esclusivi a pagamento, mentre sul lato ovest di piazza Santa Maria Intervineas è previsto l’uso misto (a pagamento e per residenti).

Le fasce orarie

Chiaramente, nelle fasce orarie post pranzo dei posti blu, non si dovrà pagare, così come nella fascia serale dopo le 20,30 quanto, però, potranno sostare gratuitamente fino alle 7,30 del giorno dopo, solo residenti e autorizzati. Inoltre, l’Arengo ha disposto una serie di stalli da utilizzare per operazioni di carico e scarico merci: in quei posti, dalle 7:30 alle 20:30, sarà riservata la sosta agli autoveicoli proprio per carico-scarico, sul corso e sul lato est di piazza Simonetti, con tempo massimo di permanenza di 30 minuti. Sosta per carico e scarico merci anche nella parte di piazza S.Maria Intervineas non destinata alla sosta mista. E la sera tutti gli spazi resteranno utilizzabili solo dai residenti.