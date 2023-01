ASCOLI - La sosta a un euro all’ora per le prime due ore, ottenuta dall’Arengo dopo una lunga trattativa del sindaco Marco Fioravanti con la Saba, non viene ancora “riconosciuta” (ma di fatto è operativa), seppur a distanza di circa nove mesi dall’attivazione dello scorso aprile, dalla segnaletica presente in alcune vie del centro.

APPROFONDIMENTI IL PIANO Luci e ripavimentazione, Porta gemina risplende. Tutta la zona verrà riqualificata per scopi turistici

Sui cartelli informativi per gli utenti presenti in qualche zona, infatti, non si legge di un euro all’ora, bensì si fa riferimento alle vecchie tariffe. Per fare un paio di esempi, lungo viale De Gasperi il segnale di riferimento riporta ancora una tariffa oraria di 1,30 euro, mentre nella vicina via Vecchi sul cartello campeggia una tariffa oraria pari a 1,45 euro. E la cosa si ripete in maniera simile anche in altre vie. Questo significa che dallo scorso 12 aprile, quando fu varata la nuova convenzione integrativa, figlia dell’accordo tra Fioravanti e i rappresentanti della Saba, diversi segnali utili per informare gli utenti dei parcheggi non sono ancora stati modificati.

A segnalarlo, dopo aver pazientato per tutti questi mesi, sono alcuni automobilisti che hanno anche documentato con tanto di fotografie alcuni casi come, per l’appunto, quelli di viale De Gasperi e via Vecchi. Ma situazioni analoghe, per citare altri casi, riguardano anche altre vie, ad esempio nella zona dietro il Tribunale. Una situazione che rischia di creare confusione tra gli utenti dei parcheggi, soprattutto facendo riferimento a visitatori della città e turisti. E che la Saba dovrebbe finalmente risolvere con la modifica di tutta la segnaletica ancora sbagliata.



Resta ancora da sanare, dunque, qualche errore sul fronte della segnaletica informativa relativa all’utilizzo dei parcheggi blu, esclusivi a pagamento o misti. Errori che, come segnalato da alcuni cittadini, rischiano ancora di disorientare l’utente e di non valorizzare adeguatamente l’importante risultato ottenuto dall’amministrazione comunale di andare finalmente a ridurre ad un euro (rispetto a tariffe che arrivavano fino a 1,70 euro all’ora) la tariffa oraria valida per le prime due ore. Con ritorno alle vecchie e più elevate tariffe solo dalla terza ora in poi.

Non essendo stati adeguati alcuni dei cartelli in questione, però, è chiaro che si rischia di disorientare l’utente – soprattutto quello non abitudinario – che quindi magari rinuncia a parcheggiare in una via per andare a cercare altrove una tariffa più bassa. O magari può succedere che, leggendo il cartello sbagliato, qualcuno inserisca un importo più alto di un euro nel parcometro pur dovendo sostare solo un’ora, senza poter ottenere il resto. Va ricordato, inoltre, - ma questo risulta su tutti i segnali – che l’orario di funzionamento dei parcheggi a pagamento va dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 20.30 tutti i giorni feriali dell’anno. E fuori dagli orari previsti, si può sostare senza pagare. Nei prefestivi, inoltre, le tariffe sono dimezzate, mentre nelle giornate festive parcheggiare non costa nulla.



È stata risolta dall’Arengo, invece, la problematica relativa al settore E nel quartiere di Campo Parignano, riguardante alcuni stalli in viale Vellei e in via Pieve. Stalli che erano riservati, negli anni passati, solo ai residenti nelle vie in questione e in quelle limitrofe. Con l’integrazione alla convenzione, invece i nuovi permessi per la Ztl 4 di Campo Parignano, consentono ai possessori di sostare su tutti gli stalli a zona mista del quartiere, inclusi quelli che si trovano nel settore E. Settore che ora è stato definitivamente eliminato, con determinazione comunale, proprio per evitare disparità tra i residenti e consentire il rispetto di quanto definito dal nuovo accordo con la Saba.