Sospesi altri 5 operatori sanitari No Vax: rimarranno senza lo stipendio sino alla fine dell’anno

ASCOLI - Altri cinque operatori No vax sono stati sospesi dal servizio e rimarranno senza stipendio fino alla fine dell’anno quando (teoricamente) cesserà l’emergenza sanitaria. È la decisione presa dai vertici della direzione generale dell’Area vasta dopo l’esito della riunione della commissione disciplinare. I cinque operatori sanitari vanno ad aggiungersi agli altri 19 già sanzionati.



Dopo l’impennata dei giorni scorsi di contagi nella provincia ora la situazione si sta (apparentemente) normalizzando. Il comune sorvegliato speciale resta Roccafluvione dove ci sono 35 persone contagiate molte delle quali studenti. Per questo motivo, il sindaco Francesco Leoni ha deciso di prorogare la chiusura di tutte le s cuole fino a martedì prossimo. San Benedetto mantiene il triste primato dei contagi con cento positivi attuali.



Intanto l’Area vasta ha conferito l’incarico di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa al dottor Alberto Giuseppe Guido Maria Bellapi in qualità di medico abilitato all’esercizio della professione. Il compenso sarà orario lordo sarà di 40 euro omnicomprensivi a fronte di un impegno pari a 30 ore settimanali. Il provvedimento rientra fra le misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica. Prevede che al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti si possa ricorre alle graduatorie in vigore per conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore ai sei mesi.

