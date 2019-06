Sorpreso in centro con dosi di eroina e cocaina da spacciare: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Le pattuglie del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia dei carabinieri di Ascoli, poco prima della mezzanotte hanno sorpreso un ascolano di trenta anni, trovato, nelle vie del centro, in possesso di sette grammi di eroina e tre di cocaina, suddivise in dosi pronte per essere spacciate sulla piazza ascolana.I carabinieri poi hanno esteso la perquisizione all’abitazione del giovane fermato, dove hanno rinvenuto anche denaro contante e materiale idoneo al confezionamento delle dosi di droga. All’esito degli accertamenti, il presunto pusher è stato arrestato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio, per essere poi trasferito presso la propria abitazione grazie al regime degli arresti domiciliari, a disposizione della Procura ascolana. La droga ed il materiale rinvenuto, invece, sono stati sottoposti a sequestro.