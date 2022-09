ASCOLI - È stato emanato un bando, rivolto a persone diplomate in Ragioneria oppure laureate in Economia, per il reclutamento di un assistente amministrativo da assegnare alla Soprintendenza di Ascoli. La selezione viene fatta per curricula vitae e per colloquio. Nel bando come sede sono indicate Ancona e Firenze perché fanno una graduatoria unica, ma poi i selezionati possono scegliere la destinazione di Ascoli. Il contratto è inizialmente a tempo determinato, ma con possibilità di essere trasformato ad indeterminato secondo le previsioni di legge in materia (entro 12-18 mesi). La scadenza per rispondere al bando è mercoledì 14 settembre.

L’addetto all’Ufficio amministrativo-contabile predispone la documentazione relativa agli approvvigionamenti; tiene ed aggiorna l’anagrafica clienti/fornitori; effettua la contabilizzazione dei cespiti; organizza tempi e modi di consegna degli acquisti e predispone la distribuzione di essi; realizza l’emissione di fatture passive e note di credito; effettua registrazioni contabili; predispone la documentazione necessaria per adempiere agli obblighi fiscali in termini di versamenti; predispone i pagamenti dei fornitori; effettua attività di gestione Iva nell’emissione di fatture attive; registra e protocolla la corrispondenza in entrata ed in uscita; raccoglie, riordina ed archivia documenti e dati; inserisce nuovi dati all’interno di testi e tabelle.