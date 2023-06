ASCOLI - È tutto pronto per l’edizione numero due della Notte Bianca di Borgo Solestà, la manifestazione di musica, folclore e cibo, tra performance, mercati e degustazioni che il sindaco Marco Fioravanti ha voluto lo scorso anno per offrire anche a Porta Cappuccina l’opportunità di una serata di festa, sulla scia di altre Notti periferiche. Quest’anno l’appuntamento è stato fissato per sabato 17 giugno a partire dalle ore 21 in varie location del quartiere, con il cuore della kermesse fissato in piazza Pierluigi da Palestrina, dove nel 2022 affluirono migliaia di persone.





In questa nuova edizione, resa possibile dall’intervento di Estra, sarà massiccia la presenza della Quintana, con l’esibizione dei musici e sbandieratori gialloblù e l’intervento del caposestiere Attilio Lattanzi. Non mancheranno esibizioni di ballo e di canto con varie scuole del territorio e la partecipazione di un superbig della musica italiana. Stavolta, dopo il concerto del 2022 dell’icona degli anni ’80 Viola Valentino, sotto i riflettori della Notte Bianca di Borgo Solestà 2023 ci sarà Massimo Di Cataldo, il cantautore che ad Ascoli festeggerà il trentennale di carriera, riproponendo i pezzi più famosi del suo repertorio: dal primo posto ottenuto a “Sanremo Giovani” nel 1994 con il brano “Soli”, alla canzone seconda classificata nella categoria Nuove proposte del Festival nel ’95, “Che sarà di me”. L’artista romano si esibirà con il suo “30 Anni Insieme: Live Tour” sul palco centrale, dopo le 23.30.

Gli altri due appuntamenti





In queste ore, l’imprenditrice Ida Capriotti sta mettendo a punto anche gli altri due appuntamenti in programma, le Notti Bianche previste nelle due sedi ormai storiche, vale a dire Porta Maggiore e Monticelli. Per impreziosire le due kermesse sono in atto le trattative con personaggi amatissimi del pop italiano ‘70 e ’80, come i Cugini di Campagna e Spagna. L’appuntamento di piazza Immacolata, fissato per il 21 luglio, offrirà in tutta l’area concerti, degustazioni, esposizioni, esibizioni, giochi e sfilate. La sera del 26 agosto invece, sarà la volta della Notte Bianca di Monticelli, giunta alla dodicesima edizione, che si terrà ancora una volta a largo Martiri delle Foibe e sarà rivolta alle centinaia di famiglie che hanno sinora affollato l’iniziativa, in passato impreziosita da big quali Alan Sorrenti, Gianni Nazzaro e Luisa Corna.