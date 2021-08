Ascoli avrà il volto della tiktoker Melissa Massetti. Le opposizioni contestano la scelta

ASCOLI - Arriva una nuova testimonial per la città: Melissa Massetti sarà il volto di Ascoli. Ventitré anni, una laurea al Dams, la bellissima ascolana di 23 anni avrà il compito di realizzare video da veicolare su web e social per la promozione del capoluogo piceno dal 1 settembre al 31 dicembre.

Lunedì scorso è stata approvata dalla giunta comunale una delibera con cui si formalizza il contratto con la giovane. Il compenso previsto è quantificato in un massimo di 15mila euro, nell’ambito della strategia di sviluppo urbano Iti “From Past to Smart” del Comune di Ascoli, finanziata a valere sulle risorse del Por Fesr Marche 2014–2020.



Da qualche tempo, Melissa Massetti è diventata una vera star nel mondo dei social con numeri da capogiro: 634mila follower con 13 milioni e mezzo di like su TikTok, oltre 27mila seguaci su Instagram, Melissa di recente si è lanciata anche nel mondo della musica con il singolo “Poi vorrei” che ha già raccolto oltre 10 mila ascolti su Spotify e 15 mila visualizzazioni su YouTube. «L’aspetto positivo è che si è riusciti a spendere soldi che erano nel cassetto dal 2017, peccato però che l’amministrazione lo abbia fatto nel modo sbagliato - si legge in una nota congiunta dei gruppi politici Pd, A&P, M5S e Prospettiva Ascoli -. Non si discute la scelta di per sé, ma quello che manca è sia un piano marketing complessivo e strategicamente credibile, che integri una serie di azioni coerenti sul “prodotto” e sulla “comunicazione”, sia un vero percorso partecipato e condiviso con la città, che va coinvolta anche per evitare incomprensioni, malcontento e dubbi tra i cittadini. Speriamo si cominci il prima possibile a spendere i soldi dei contribuenti in maniera più assennata, con il livello professionale che la nostra città meriterebbe, cercando di coinvolgere realtà diverse e magari tramite procedure ad evidenza pubblica».



L’accordo con la Massetti fa seguito a quello raggiunto nei mesi scorsi con il big testimonial Massimiliano Ossini: il celebre conduttore televisivo porterà in alto il nome di Ascoli anche in futuro, prestando la sua immagine ed attività, nel progetto per la promozione della città, attraverso la realizzazione di spot, campagne fotografiche, partecipazione ad eventi di lancio. Dopo la passata Quintana, Ossini sarà testimonial del Carnevale 2022, della Quintana 2022, della cronoscalata Coppa Teodori 2022 oltre a due eventi extra per quest’anno e altrettanti per il prossimo.

