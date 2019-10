Smart comprata in Francia ​non arriva mai: reato prescritto, soldi addio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Sono trascorsi sette anni e sei mesi da quando un ascolano ha denunciato alle autorità francesi di essere stato truffato da un loro connazionale, titolare a Marsiglia di una rivendita di autoIncredibilmente, a causa della mastodontica burocrazia che regola l’attività giudiziaria dei due Paesi, il processo è finito in prescrizione per cui è come se niente fosse accaduto. Eppure in ballo c’erano 3.000 mila euro che il titolare della ditta che si occupa della vendita di automobili di seconda mano è riuscito con l’inganno a fare fuori ad un ingenuo acquirente.