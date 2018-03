Usavano banconote finte per manomettere le slot Due arresti della polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - La squadra mobile di Ascoli, unitamente a quella teramana ha eseguito nel pomeriggio di ieri due arresti nei confronti di un italiano e di un romeno, responsabili di furto aggravato. A maggio scorso i due , fingendo di giocare alle slot machine all’interno del bar Stadio in viale Rozzi, erano riusciti a manometterle, forzandole, e a portar via circa 330 euro di monete. Nello stesso periodo gli stessi avevano colpito anche al bar Il Cacciatore, poiché erano trovate, all’interno dei cambiamonete almeno 7 banconote di 50, per metà vere e per metà contraffatte, che introdotte nella macchinetta, avevano consentito l’erogazione del corrispettivo in monetine da uno e due euro. Ed infine gli stessi malviventi, avevano colpito all’interno del bar tabacchi di via Napoli, impossessandosi di oltre 1.300 euro, dopo aver forzato, manomettendole ben tre slot machine. Son o stati arrestati: S. G., teatino del 1987, ma residente a Silvi Marina , per aver perpetrato furti con medesime modalità, in altri esercizi commerciali sul territorio abruzzese, M. P., romeno del 1971, residente a Silvi Marina e rintracciato a Montesilvano sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, Grazie anche alle testimonianze delle vittime che attentamente erano state allertate dal rumore delle monetine erogate ogni volta, che le aveva indotte ad annotarsi il numero di targa della 147 a bordo della quale i due uomini erano giunti presso gli esercizi commerciali. All’identificazione si è giunti anche grazie alle immagini di videosorveglianza dei locali interessati dai furti in questione.