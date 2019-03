Il sistema informatico è in tilt: congelate tutte le multe elevate nel 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Un 2019 senza multe per gli ascolani? Per adesso sì, ma solo perché se non sono ancora arrivate notifiche di contravvenzioni, la colpa sarebbe della tecnologia e, in particolare, del programma per l’invio dei verbali. Verbali che, da qui a giugno, sono stati stimati in 11mila. Un problema tecnico-informatico, infatti, ha bloccato l’arrivo dei verbali di contravvenzione, in questo primo scorcio iniziale dell’anno, nelle case degli ascolani che hanno infranto le regole del codice della strada. Un problema riscontrato dalla polizia municipale in relazione al software che la ditta incaricata ha installato ha, quindi, congelato le multe in arrivo da gennaio ad oggi, indirizzate agli automobilisti che hanno trasgredito rispetto alle norme su circolazione stradale e sosta. Tutto bloccato, quindi, anche con il rischio – secondo quanto conferma una apposita determina comunale – che alcune multe ormai non pagate da anni possano addirittura cadere in prescrizione se il relativo avviso di sollecito non dovesse arrivare in tempo. E’ per questo, quindi, che si è cercata al momento una soluzione tampone con incarico fino a giugno ad un’altra ditta.