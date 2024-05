ASCOLI Supera quota mille il numero delle pratiche presentate dagli ascolani per sanare le abitazioni o i locali produttivi danneggiati dal terremoto. Ad un tiro di schioppo dall’ottavo anno trascorso rispetto alle tragiche scosse telluriche del 2016, una vera e propria valanga di richieste di interventi e relativi contributi, sul fronte della ricostruzione privata, danno un’idea tangibile degli effetti del sisma sul capoluogo piceno in termini quantitativi.

Ultimi dati

Secondo l’aggiornamento al 27 maggio, il conteggio delle pratiche inoltrate all’Ufficio ricostruzione per interventi avviati o da avviare ad Ascoli città risultano in tutto 1.098. Tra case e locali produttivi. Un dato che rappresenta circa il 25% dei 4.129 fascicoli presentati, invece, su tutto il territorio piceno. Con pratiche che, a livello provinciale, sono state concluse – sulla base dei dati dell’Usr - in 1.687 casi (circa il 40% del totale), a cui si affiancano altre 1.369 con lavori in fase di esecuzione (circa il 33%), circa il 5% (200) archiviate e 873, ovvero circa il 21%, ancora in fase istruttoria. Già solo proiettando queste percentuali su Ascoli, si deduce che dovrebbero essere in arrivo almeno altri 200 cantieri nel capoluogo, alla luce di 247 pratiche presentate ma in attesa di decreto o, in minima parte, archiviate. A cui potrebbero aggiungersi ulteriori pratiche presentabili entro dicembre. Con un importante impatto, seppur inevitabile e necessario, sulla città.

Pratiche e cantieri

Nel capoluogo, tracciando un resoconto sulla base dei dati presenti nelle tabelle dell’Ufficio speciale ricostruzione, si è superato il tetto delle 1.000 pratiche presentate per cantieri di sistemazione delle abitazioni o delle unità produttive danneggiate dal sisma. Di queste domande inviate, sono attualmente 247 quelle in attesa di decreto o, in minima parte, quelle che sono state archiviate e per le quali non si erogheranno i contributi. Sulla carta, dunque, sono almeno circa 200 i potenziali cantieri che andranno ad aggiungersi a quelli attuali nei prossimi mesi.

Questo significherà anche un ulteriore impatto a livello logistico, di viabilità e di vivibilità per la città. Ma ovviamente si tratta di interventi necessari e obbligati per non perdere i finanziamenti previsti e, soprattutto, per sistemare centinaia di appartamenti e palazzi ad Ascoli. A cui potrebbero aggiungersi ulteriori richieste che i cittadini potranno presentare entro fine anno per poter ottenere i contributi al fine di sistemare abitazioni inagibili. Altro aspetto da valutare, sarà la tempistica che si riuscirà a tenere dal punto di vista della conclusione dei lavori, considerando che più i tempi dei lavori in corso si allungheranno e più aumenteranno le criticità in città con l’arrivo dei nuovi cantieri.

Lo scenario piceno

Per quanto riguarda la ricostruzione privata in tutto il Piceno, il dato complessivo, includendo quello del capoluogo è di 4.129 pratiche attualmente pervenute all’Ufficio ricostruzione. Di questi fascicoli, 1.687 (circa il 40% del totale) sono arrivati a conclusione. Altri 1.369, invece, riguardano lavori in esecuzione (circa il 33%), mentre 873 pratiche (circa il 21%) sono in fase istruttoria e circa 200 (il 5%) sono state archiviate e quindi non avranno seguito. Per quanto riguarda l’aspetto dei finanziamenti, per la provincia di Ascoli sono stati concessi un miliardo e 456 milioni di cui sono stati liquidati 836 milioni. Per chiudere il cerchio, sul fronte della ricostruzione pubblica nel Piceno sono stati concessi 66 milioni per le scuole e 55 milioni per chiese e altri beni culturali. Questo lo scenario che accompagna la ricostruzione nella provincia di Ascoli verso l’ottavo anno dal sisma e che lascia presagire ancora un percorso lungo, considerando anche complicazioni importanti come il covid e i prezzi alle stelle per i materiali edili, per arrivare a vedere la luce in fondo al tunnel.