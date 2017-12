Professoressa d'inglese stroncata da una malattia Aveva solo 46 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - «Sto meglio, ma ho bisogno ancora di un po’ di tempo». Così aveva risposto ai suoi studenti che pochi giorni prima delle vacanze di Natale le avevano mandato un messaggio per sapere quando sarebbe tornata in classe. Ma, purtroppo, la malattia non le ha lasciato né tempo né scampo e il cuore di Simona Cardamone, professoressa di inglese all’Ipsia Sacconi di Ascoli , ha cessato di battere a soli 46 anni nel giorno di Santo Stefano in un letto dell’ospedale di Teramo dove era ricoverata da alcuni giorni. La notizia della improvvisa scomparsa della professoressa Cardamone ha destato profondo sconcerto tra i suoi colleghi che la ricordano come un’insegnante capace e ne evidenziano le sue doti umane. I funerali di Simona Cardamone si svolgeranno questa mattina alle ore 10 nella chiesa di San Giacomo della Marca a Borgo Solestà.