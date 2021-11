Sicurezza sulle strade, è in arrivo un milione. Previsti undici interventi, ecco in quali centri

ASCOLI - Un milione di euro assegnati dalla Regione al Piceno per il miglioramento della sicurezza stradale. Sono undici i Comuni della Provincia di Ascoli che potranno contare sulle somme stanziate dalla Regione Marche per il miglioramento della viabilità e, quindi, per il rafforzamento della sicurezza stradale.



Sono stati finanziati 11 progetti per un’erogazione di fondi complessiva pari a 963.451 euro (anno 2022 e 2023), si tratta di piccoli interventi ma che nelle comunità sono comunque sentiti e apprezzati rendendo più sicura la viabilità di questi territori. Un tesoretto che andrà ripartito tra i Comuni di Comunanza con 69.930 euro per la manutenzione straordinaria, mediante asfaltatura della strada comunale in frazione Vallecupa; Castel di Lama 100mila euro per interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza di strade di competenza comunale; Castignano percepirà 91mila euro per la messa in sicurezza della strada Montecalvo; Cossignano avrà 38.500 euro per il miglioramento della sicurezza stradale del nucleo abitato Ponte Tesino; Spinetoli intercetterà 68.355 euro per realizzazione marciapiedi e l’illuminazione stradale lungo la Circonvallazione Est.

Proseguendo a Grottammare andranno 98mila euro per il miglioramento della sicurezza e della viabilità stradale in varie zone del territorio comunale; a Colli del Tronto 100mila euro per la realizzazione di una pista ciclo-pedonale di collegamento tra la stazione ferroviaria e il plesso scolastico cittadino; Massignano percepirà 97.706 euro per la messa in sicurezza della viabilità di via Marconi; ad Appignano del Tronto arriveranno 100mila euro per la manutenzione straordinaria della strada comunale di Montecalvo; a Offida 99.960 euro per la manutenzione stradale in contrada Tesino e strada San Venanzo; per finire a Ripatransone saranno destinati 100mila euro per la riqualificazione e l’adeguamento della strada della Circonvallazione centro storico lotto 1 Agello.



Le opere sono state annunciate dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Andrea Assenti, creando una sorta di incidente diplomatico visto che era prevista per oggi la presentazione ufficiale di questi interventi da parte dell’assessore regionale ai lavori pubblici Francesco Baldelli. «Ancora una volta si conferma la grande attenzione nei confronti del territorio delle aree interne – afferma il consigliere Assenti - e, in particolare, dei piccoli Comuni che, grazie a questi fondi, potranno mettere in cantiere lavori pubblici necessari e fondamentali per garantire e migliorare la sicurezza stradale dei residenti e la percorribilità di tutti gli automobilisti che transiteranno per le arterie viarie oggetto di importanti miglioramenti. Sono certo che le opere saranno ultimate in tempi celeri per un potenziamento complessivo della viabilità all’interno della Provincia di Ascoli. Ringrazio l’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli e l’intero esecutivo guidato da Francesco Acquaroli, per il bando promosso su questa importante tematica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA