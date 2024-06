ASCOLI - Permanendo il livello di allarme, la Ciip comunica che le azioni che sta attuando o attuerà a breve sono: utilizzo di tutti gli impianti di soccorso in funzione della richiesta della rete con un graduale aumento delle portate fino al massimo; richiesta di attivazione delle interconnessioni acquedottistiche tra Ciip e Tennacola; mantenimento della chiusura di tutte le fontane pubbliche ad eccezione di quelle necessarie per effettuare i prelievi di controllo. La Ciip esorta l’utenza al contenimento dei consumi, chiedendo ai sindaci di pubblicare un’ordinanza per raccomandare ai cittadini di utilizzare l'acqua con oculatezza e per le sole esigenze igienico-potabili, specificando che è proibito innaffiare orti e giardini, cortili, lavare automezzi, pulire strade, marciapiedi con l'acqua potabile e che i trasgressori potranno essere sanzionati. La Ciip esorta la polizia locale a vigilare. Inoltre, in merito agli utilizzi non essenziali, la Ciip avverte che dal 20 giugno non autorizzerà più i riempimenti delle piscine sia a uso privato che commerciale. Sulla base degli attuali valori delle portate e considerando il netto aumento dei consumi luglio e agosto, si teme che nel breve-medio periodo si possa ricorrere al razionamento nelle ore notturne.

