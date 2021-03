La sfida al virus: al via 5 concorsi pubblici a palazzo Arengo. Ecco dove si svolgeranno

ASCOLI - L’Arengo sfida il Covid e, seguendo alla lettera i protocolli disposti dal Dipartimento per la funzione pubblica, procede con i concorsi pubblici rimasti in sospeso proprio a causa dell’emergenza pandemica. Procedure che riprenderanno nei prossimi giorni, a partire dal 9 marzo, con le varie prove previste, dopo le preselezioni, per un totale 10 assunzioni relative a 5 bandi diramati addirittura un anno fa.

Tutto verrà portato avanti nel massimo rigore sul fronte del rispetto delle regole, considerando che i partecipanti alle prove dovranno – tra le altre cose - presentarsi anche con un referto relativo ad un tampone effettuato non prima di 48 ore rispetto al giorno delle selezioni.



Per poter dare il via a queste prove concorsuali che serviranno a sbloccare l’assunzione di 10 ulteriori dipendenti all’Arengo (su un fabbisogno complessivo già individuato in circa 50 assunzioni nel triennio), finora congelate per la pandemia, ora l’Amministrazione comunale ha messo a punto tutta una serie di misure molto dettagliate per scongiurare rischi. Nel dettaglio, i candidati dovranno presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); non presentarsi nella sede concorsuale in caso di temperatura superiore a 37,5°C e brividi, tosse di recente comparsa, difficoltà respiratoria, perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto e mal di gola. Inoltre non possono presentarsi se in quarantena o in isolamento domiciliare fiduciario o con divieto di allontanamento dalla propria abitazione. All’ingresso dovranno presentarsi con un referto relativo ad un tampone oro-rino-faringeo effettuato in una struttura autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove e indossando le mascherine chirurgiche messe a disposizione dall’Arengo.



Ecco quali prove concorsuali si terranno nei prossimi giorni e dove si svolgeranno. Per il bando per assumere 4 agenti di polizia municipale, la prova scritta si terrà l’11 marzo alle 9.30 al palazzetto di Monterocco, la prova fisica si terrà sempre l’11 marzo alle 15 al Campo scuola di atletica leggera e la prova orale - riservata ai soli candidati che avranno conseguito un punteggio di almeno 21/30 nella prova scritta e abbiano superato la prova fisica, si svolgerà al palazzetto di Monterocco il 24 marzo alle 9.30. Per il concorso per l’assunzione di due operai generici addetti alla guida di mezzi pesanti, la prova scritta si terrà il 10 marzo alle 9.30 al palazzetto di Monterocco, la prova pratica il 19 marzo alle 9.30 al Centro servizi comunali di Marino e la prova orale sempre a Monterocco il 23 marzo alle 9.30.

Per le altre selezioni, invece, tutte le prove si svolgeranno al palazzetto di Monterocco. Per l’assunzione di un istruttore informatico, la prima prova scritta si terrà il 9 marzo alle 9.30 e la seconda prova scritta alle 15.30 dello stesso giorno, mentre la prova orale si svolgerà il 22 marzo alle 9.30. Per le due assunzioni di istruttori amministrativi (per il personale interno), prima prova scritta il 30 marzo alle 9.30 e la seconda alle 15.30 e la prova orale martedì 20 aprile alle 9.30. Saranno comunicate in una fase successiva le date per le prove selettive per l’assunzione di due istruttori direttivi amministrativi.

