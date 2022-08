ASCOLI - Sarà il Ferragosto della rinascita. Amministratori, associazioni e artisti sono tutti d’accordo nel tentare di dare vita nel modo migliore all’attuale periodo, quello di metà agosto, momento clou di ferie e di vacanza, per farlo diventare fiore all’occhiello dell’estate in fatto di eventi. Escursioni, concerti, convegni e banchetti saranno protagonisti e non soltanto nel capoluogo piceno, per residenti e turisti.

Le passeggiate



A primeggiare innanzitutto saranno le passeggiate: nei prossimi giorni, la mattina alle ore 10 e 30 e nel pomeriggio alle ore 15 e 30 da piazza Arringo, partiranno le iniziative denominate “Scopri Ascoli con la guida”, volte alla scoperta del centro storico di Ascoli con visite organizzate dalle guide turistiche abilitate, riunite nell’associazione Marche V Regio. Questa sera è inoltre previsto il tour speciale “Ascoli by night”, con partenza alle ore 21 e 30, finalizzato alla scoperta del fascino della città di notte. Le visite hanno una durata di due ore e si snoderanno tra le principali piazze cittadine per proseguire attraverso il quartiere medievale fino al ponte romano.

Le degustazioni



Sempre in città, nel periodo ferragostano entrerà nel vivo la manifestazione gastronomica “AscoLiva” che ieri ha previsto alle ore 20 le “Olimpiadi dell’Oliva”, gare tra i visitatori del villaggio di piazza Arringo con degustazioni di olive mentre oggi, alle ore 19 avrà luogo l’incontro degustazione “L’oliva ascolana del “Piceno Dop tra piacere e salute”. Si tratta della degustazione di olive verdi in salamoia e farcite, commentata dal professor Leonardo Seghetti e del biologo nutrizionista Paride Travaglini. E ancora, il 16 agosto, avrà luogo la tradizionale “Gara delle massaie”, che dalle ore 19 vedrà all’opera esperte della preparazione e della cottura di olive fritte. A Monte Piselli si terrà “Ovest”, l’evento organizzato dalla band ascolana “Segnali di Ripresa”, dall’etichetta discografica Marche di Fabbrica e dal Rifugio Le 3 Caciare. L’appuntamento vede la musica dei “Segnali di Ripresa” dialogare con il tramonto dei Monti della Laga e dei Sibillini. A scaldare gli animi ci ha pensato il djset di Marco Fazzi e a chiudere il djset di Losco Tanner. La “Festa della V’vtella” è iniziata a Castorano e si ispira ad un preciso momento del passato della giornata lavorativa, quando i contadini si servivano di un fagottino contenente biscotti dolci, acqua limonata zuccherata e vino cotto. La “V’vtella”, che nel dialetto ascolano sta a significare “bevutella” e che ha come obiettivo la promozione dei prodotti tipici della Valle del Tronto, torna dopo due anni di assenza. Per questioni di sicurezza il cibo non potrà essere più distribuito gratuitamente dai carri allegorici e i visitatori troveranno in paese diverse postazioni fisse dove poter acquistare bevande e vivande.

A Castignano



E da mercoledì che qui dopo uno stop forzato lungo due stagioni, nel borgo di Castignano si riaffaccerà “Templaria Festival”, con un programma di spettacoli, banchetti e incontri in programma sino al 21 agosto nello splendido borgo di Castignano. Il tema sarà “Humanitas contra Pestes”, un tema che vuole affrontare le paure e l’isolamento, rimettendo al centro di tutto l’umanità. Il primo appuntamento culturale è previsto il 18 agosto con Federico Fioravanti, ideatore del ‘Festival del Medioevo’, che dopo il suo intervento organizzerà una “passeggiata nella storia” alla scoperta dei luoghi simbolo della Castignano medievale. La serata del 19 agosto di “Templaria”, invece, vedrà ospite Massimo Arcangeli e il suo volume “L’avventurosa storia della stretta di mano".