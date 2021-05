Sette giovani del circo Madagascar hanno ricevuto Comunione e Cresima

ASCOLI - Si è tenuta ieri, nella chiesa parrocchiale dei Ss Simone e Giuda a Monticelli, le Prime Comunioni e le Cresime di sette ragazzi del circo Madagascar fermo da oltre sette mesi alla periferia del quartiere.

LEGGI ANCHE:

Covid, il confino è finito. Il circo Madagascar prima di ripartire farà spettacoli a prezzi stracciati per ringraziare la città

Il vescovo monsignor Domenico Pompili ha presieduto la celebrazione, animata dal coro dei giovani della parrocchia. Hanno partecipato tutti i componenti della comunità del Circo Madagascar, tanti parrocchiani; rappresentaanti della Caritas diocesana e delle istituzioni hanno fatto sentire la propria vicinanza e gioia per questa ulteriore esperienza di prossimità e di relazione che è nata nel periodo di pandemia fra la comunità ascolana e le famiglie del Circo. I ragazzi Connor, Nathan, Tracy, Nicole, Kimberly, Ryan e Christian si sono preparati per questo importante evento seguiti da Linda Schiavi, Sandro Ciaffoni ed Emidio Luzi, tre catechisti della parrocchia. Il corso di preparazione è incominciato all’inizio del mese di maggio ed ha coinvolto i ragazzi per due giorni alla settimana: il martedì ed il giovedì dalle 18 alle 19

© RIPRODUZIONE RISERVATA