Quintana a lutto, è morto Brozzi, imprenditore e capitano del popolo di Sant'Emidio

Ultimo aggiornamento: 12:42

ASCOLI - La Quintana di Ascoli è in lutto per la morte dell'imprenditore Corrado Brozzi di 78 anni deceduto a seguito di una grave malattia scoperta solamente pochi giorni fa. Corrado Brozzi ha seguito per quasi 40 anni una nota vetreria. Era tra i fondatori del sestiere di Sant'Emidio, altero capitano del popolo rossoverde durante il corteo storico della rievocazione storica della Quintana e aveva ricoperto anche incarichi all'interno dell'arme. I funerali di Corrado Brozzi si svolgeranno domani pomeriggio alle 16,30 nella chiesa di Sant'Agostino in centro storico ad Ascoli.LEGGI ANCHE:LEGGI ANCHE: