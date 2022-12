ASCOLI - Sono stati momenti di paura quelli passati da una infermiera del Sert di Ascoli che nei giorni scorsi è stata aggredita da uno dei pazienti in cura presso la struttura di Ascoli. Un comportamento che probabilmente ha colto di sorpresa l’operatrice sanitaria che, però, è stata poi lesta a sfuggire al malintenzionato. Si tratta di un giovane da tempo in cura presso il servizio per le tossicodipendenze dell’Area vasta 5 che, avendo anche delle problematiche psichiatriche, viene seguito a domicilio. Per questo, l’infermiera si era recata nella sua abitazione di Ascoli dove vive con i familiari per consegnargli il metadone.

APPROFONDIMENTI LA SENTENZA «Indagate quel giudice». Caso Notaro, Maurizio Costanzo condannato ad Ancona





Ma per qualche motivo, subito dopo aver suonato al campanello, ha dovuto fare i conti con la reazione dell’uomo che come ha visto l’operatrice sanitaria, l’ha aggredita. Sono stati momenti abbastanza concitati fino a quando la donna è riuscita a sfuggire alla presa del giovane, si è divincolata e lo ha poi tenuto a distanza. C’è voluto un po’ di tempo, ma poi è riuscita calmare il giovane e, di conseguenza, la situazione è divenuta più tranquilla. Ma di certo ha creato qualche preoccupazione e inquietudine nell’infermiera che, stando a quanto si apprende, starebbe valutando anche l’eventualità di denunciare il suo aggressore. Di certo, si è trattato di una brutta esperienza che avrebbe potuto avere delle serie conseguenze. Solo grazie alla prontezza della donna e alla sua reazione, è riuscita a mettersi in salvo.



Purtroppo, si è trattato di un episodio dettato dalla condizione del giovane che, oltre a problemi di tossicodiopendenza, avrebbe anche delle complicanze psichiatriche che renderebbero il suo quadro clinico ancor più complicato. Ma nulla, fino a quel momento, aveva mai fatto pensare che ci potessero essere delle condizioni di pericolo per qualcuno, tanto più per chi gli forniva le cure a domicilio.