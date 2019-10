Completamente ubriaco va a sbattere con l'auto contro vetture in sosta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - I carabinieri della compagnia di Ascoli dopo i necessari accertamenti hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza un ventisettenne ascolano a seguito di incidente stradale in cui con la sua automobile è andato a sbattere, dopo averne perso il controllo, con due auto in sosta. Il giovane sottoposto all’esame dell’alcoltest è risultato avere un livello di ben quattro volte superiore al limite consentito dalla legge. Oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica è scattato anche il sequestro della vettura per la successiva confisca.