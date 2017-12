Violenza sessuale, botte e sequestro dell'ex compagna Arrestato un 45enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - I carabinieri di Ascoli hanno rintracciato e arrestato un uomo di 45 anni di Ascoli che deve scontare una pena di quasi otto anni di carcere per violenza sessuale, tentato sequestro di persona, lesioni personali e violazione di domicilio commessi ai danni della sua ex compagna avvenuti nel 2007. Con la scusa di riprendere una relazione oramai deteriorata da tempo riuscì ad attrarre la sua ex compagna nella sua abitazione dovrà ora scontare la pena. Ora l'ascolano di 45 anni è stato rinchiuso nel carcere di Marino del Tronto ad Ascoli.