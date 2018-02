Sente rumori sospetti esce a controllare: quando torna la casa è svaligiata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Stava a casa vedendo la televisione. Avvertito un rumore all’esterno, dopo aver preso la torcia, è uscito fuori per rendersi conto di cosa fosse accaduto. Mentre perlustrava la strada, si è accorto che le luci di casa erano spente quando invece le aveva lasciate accese. Immediatamente è tornato sui suoi passi, brandendo un robusto bastone e con grande sorpresa ha dovuto constatare che aveva ricevuto la sgradita visita dei ladri. Il fatto si è verificato nella zona di Vallefiorana che da un po’ di tempo viene presa di mira dai malviventi. L’uomo ha chiesto telefonicamente l’intervento di una pattuglia del 113 che si è portata sul posto nel giro di qualche decina di minuti.Effettuati i rilievi, si è proceduto a ricostruire per sommi capi ciò che poteva essere successo. Il rumore che il padrone di casa aveva avvertito non era altro che un diversivo per far uscire fuori chi si trovava in casa, come poi è accaduto. Quei pochi minuti in cui l’uomo ha perlustrato l’esterno dell’abitazione sono bastati ai malviventi per entrare in azione dal retro della casa. Un blitz durato qualche minuto. I ladri si sono diretti verso la camera da letto ed hanno arraffato quel poco che si trovava custodito in un cassetto del comò: qualche oggetto in oro il cui valore commerciale è di scarsa rilevanza.