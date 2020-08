Ascoli, si sente male e chiama i soccorsi: trovata morta in casa con il cellulare ancora in mano

ASCOLI - Quando i vigili del fuoco sono riusciti ad aprire il portocino d’ingresso dell’appartamento per far entrare i soccorsi, hanno trovato la donna esanime sul pavimento con il cellulare ancora in mano.

LEGGI ANCHE:

Scossa di magnitudo 3.1 e poi altre di assestamento: il cratere trema quattro anni dopo il grande terremoto

Travolto mentre viaggia in scooter muore a 62 anni. L'auto pirata in fuga si ribalta nel campo: presi due ragazzi

Un improvviso malore, probabilmente un attacco cardiaco, non ha lasciato scampo, venerdì sera, ad una donna di 71 anni trovata priva di vita nel suo appartamento di viale Indipendenza, a Porta Maggiore. L’allarme è scattato intorno alle 21 quando probabilmente la settantunenne ha accusato il malore e presumibilmente ha chiesto aiuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA