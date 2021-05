Vigili urbani, operai e istruttori, ecco chi ha vinto il concorso in Comune

ASCOLI - Il Comune di Ascoli ha individuato i vincitori di tre dei concorsi pubblici indetti nei mesi scorsi per andare a coprire con nuove assunzioni dei posti in diversi settori della macchina comunale.

Dopo lo svolgimento di tutte le prove previste, l’individuazione delle persone che saranno assunte dal Comune è avvenuta per i profili da agenti di polizia municipale, da operai generici addetti alla guida di mezzi pesanti e da istruttore informatico. Per quello che riguarda le assunzioni di 4 nuovi vigili urbani, dopo l’approvazione della graduatoria finale, ad essere assunti saranno – sulla base dei punteggi ottenuti – Andrea Chinello, Paolo Urbanelli, Federico Durante e Stefano Vagnoni. Come istruttore informatico a tempo pieno, per il posto da ricoprire sempre attraverso prova concorsuale, è stato individuato Enrico Ottoni. Per i due posti disponibili da operai generici addetti alla guida di mezzi pesanti, in base alla graduatoria finale dopo le prove previste, saranno assunti Angelo Mattei e Dante Camacci. L’Arengo è arrivato, quindi, a definire le prime 7 assunzioni a seguito dei vari concorsi pubblici indetti,

