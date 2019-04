Il selciato della piazza è una trappola: â€‹due donne finiscono all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Pedoni in difficoltà a piazza del Popolo. A causa di una pavimentazione in più punti accidentata, negli ultimi due giorni, due donne sono inciampate e cadute a terra. Mercoledì, una signora anziana ha messo male un piede su una delle mattonelle rovinate. Stessa sorte ieri mattina è toccata ad un’altra donna mentre camminava di fronte al Caffè Lorenz, che si è fatta male per lo stesso motivo. «Il problema è che queste mattonelle malmesse non si notano e non diventano un ostacolo sino a quando il piede non ci cammina sopra» hanno riferito gli avventori del bar adiacente, trovatisi davanti ad entrambe le rovinose cadute. Tutte e due le malcapitate sono state portate via in ambulanza, dopo aver riscontrato serie difficoltà nel poggiare nuovamente la gamba coinvolta, gonfiatasi non poco dopo l’accaduto. A detta di tutti sarebbe auspicabile quanto prima un ripristino dei punti più a rischio del lastricato seriamente rovinato.