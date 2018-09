Ci sono 14 scuole nel mirino Corsa contro il tempo per renderle più sicure

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Il terremoto continua a stravolgere e modificare l’agenda dell’Arengo. Ed ecco che ora arriva una urgente manovrina di bilancio, per variazioni complessive di circa 1 milione di euro, che - pur trascinandosi dietro anche interventi di altro tipo – arriva prioritariamente per l’urgenza da affrontare sul fronte scuole: occorre inserire e sbloccare subito i circa 120 mila euro ottenuti dal Ministero dell’istruzione per affidare gli incarichi di misurazione della vulnerabilità sismica in 14 sedi scolastiche cittadine entro il prossimo 31 ottobre. Per scongiurare la revoca di questi finanziamenti. Un provvedimento a cui, poi, si agganciano anche altre spese da prevedere per stimare i danni subiti nel gennaio 2017 tra sisma e neve, per garantire la copertura economica del servizio bus per gli studenti della scuola media di Monticelli che ogni giorno devono recarsi nelle aule in via Sardegna per svolgere regolarmente le lezioni in attesa dell’adeguamento sismico nella sede scolastica di provenienza. Includendo, infine, anche tutte quelle modifiche con relativi costi relativi al progetto “From past to smart” che prevede investimenti per 6,1 milioni di euro, con compartecipazione comunale, ma che ha dovuto essere rimodulato anche a causa dell’effetto terremoto e ora riparte con un anno di ritardo nella tempistica. Una manovrina di settembre che, di fatto, viene dettata nella tempistica dal post sisma e relative procedure.E’ una vera e propria corsa contro il tempo quella che ora attende l’Arengo, per riuscire ad affidare entro il prossimo 31 ottobre – termine ultimo fissato dalle procedure – gli incarichi di misurazione della vulnerabilità sismica in 14 sedi scolastiche sul territorio comunale.