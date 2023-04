ASCOLI - Oltre 31 milioni di euro per le scuole del territorio: al via la riqualificazione del patrimonio scolastico del Piceno. Saranno coinvolti diversi istituti tra Ascoli, San Benedetto e Grottammare, alla luce delle nuove risorse tra Pnrr e ordinanze speciali per la ricostruzione post sisma.



APPROFONDIMENTI I LAVORI Le statue di Fazzini sul lungomare con la passeggiata riaperta al pubblico: ma le elezioni bloccano l'inaugurazione

Tra le opere più importanti nel capoluogo una nuova sede per l’istituto Trebbiani in zona Pennile di Sotto, un edificio temporaneo nei pressi dell’istituto Fermi in via della Repubblica, “contenitore” per gli studenti. Sorgeranno due palestre: una nel nuovo Trebbiani e una per l’Istituto Mazzocchi. In queste settimane ed entro settembre in avvio i primi cantieri: in ballo più di 10 milioni in questa fase. E arrivano i mobili antisismici a scuola: a breve due aule a campione nel Fermi saranno ristrutturate con una parete vetrata antisismica, sensori e strutture progettate dall’università di Camerino: mobili antisismici dove gli studenti possono ripararsi in caso di scossa. «Vedere la partenza delle prime opere dopo tanto lavoro su carta è per me un onore: è una giornata importante per tutti. Diamo una risposta seria e concreta ai cittadini e mettiamo in sicurezza i nostri studenti. Quando mi sono insediato a Palazzo San Filippo c’erano alcune criticità, ma abbiamo preso un impegno e lo stiamo portando avanti» afferma il presidente della Provincia, Sergio Loggi. E all’orizzonte nuove opportunità.

Le opere pubbliche

«Nel piano opere pubbliche 2023/2024 sono previste risorse per 65 milioni» spiega Loggi. Nei prossimi anni ulteriori somme per 10 milioni, dall’Ufficio ricostruzione, saranno investite nelle scuole superiori. «Interventi possibili grazie alla tempestiva approvazione del Bilancio 2022» sottolinea il consigliere Marco Teodori. Entro maggio inizieranno i lavori di adeguamento sismico dell’Iis Fermi con riguardo alle palazzine del corpo A e B: interventi per quasi 5 milioni. A giugno inizieranno i lavori di adeguamento sismico per 3,3 milioni al liceo artistico Licini dove sono in corso i lavori per la realizzazione di aule nei seminterrati e al piano terra in modo da consentire agli studenti di non doversi trasferire durante l’esecuzione degli interventi. Sempre a giugno, per un importo di circa 1 milione e 370 mila euro inizieranno i lavori di adeguamento sismico della Scuola regionale di formazione di via Cagliari che ospita la succursale Ipsia di Ascoli: al termine dei lavori qui si sposteranno alcuni studenti della struttura di via Angelini, oggetto di ulteriori interventi.

La manutenzione



Entro il mese di agosto è previsto il completamento della manutenzione straordinaria dell’aula magna dell’Istituto tecnico Fazzini–Mercantini di Grottammare. Sono in fase di appalto e aggiudicazione, progetti per oltre 21 milioni di euro. Nell’elenco figurano anche i lavori di miglioramento sismico all’Istituto Mercantini di Ripatransone per un milione e 650 mila euro e quello di miglioramento sismico riguardanti il corpo A della sede del liceo classico Leopardi di San Benedetto per un un milione e 150 mila euro che saranno aggiudicati a settembre prossimo.

Nuovo istituto Fermi





È in fase di progettazione esecutiva con appalto a giugno e aggiudicazione dei lavori a settembre, la realizzazione del nuovo edificio scolastico temporaneo dell’istituto Fermi per un totale di 2,5 milioni, oltre a 664mila euro per la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico della palestra. A settembre sarà aggiudicato l’appalto di 2 milioni e 714mila euro per la costruzione della palestra dell’istituto Mazzocchi-Umberto I. A circa 2 milioni 724mila euro ammontano invece i fondi per la messa in sicurezza ed efficientamento energetico della palestra dell’Istituto Capriotti di San Benedetto con prevista aggiudicazione a settembre. Sempre al Capriotti entro dicembre è prevista la messa in sicurezza per un appalto di 5,1 milioni di euro. Aggiudicati entro fine anno i lavori di adeguamento sismico dell’ala sud-est dell’Ipsia di Ascoli per oltre 3 milioni. Per la nuova sede dell’istituto psico-pedagogico Trebbiani, si sta predisponendo gli atti per la gara europea dell’importo di oltre 9,5 milioni di euro con aggiudicazione dei lavori entro fine anno.