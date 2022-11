ASCOLI - Riflettori nuovamente puntati, nelle prossime ore, sulle scuole comunali da mettere in sicurezza dal punto di vista sismico. Dopo il taglio del nastro della prima sede scolastica ora a norma – a parte la Media Luciani a posto da tempo - a Poggio di Bretta (ospiterà Primaria e scuola dell’infanzia), del pacchetto complessivo dei 14 plessi finanziati con i fondi per il terremoto, si tornerà a parlare nella seduta aperta del consiglio comunale previsto per giovedì 3 novembre alle ore 15. Una seduta che, come quelle già precedentemente convocate anche su richiesta delle forze di opposizione, sarà utile ad aggiornare lo stato di fatto e il cronoprogramma operativo per i prossimi mesi. Con la possibilità di dirigenti, docenti, genitori, organizzazioni sindacali e cittadini in genere, di intervenire.



Lavori in corso



Ed in tal senso, con un cantiere appena concluso, appunto quello di Poggio di Bretta, e due tuttora aperti e con lavori in corso, ovvero alla Media di Monticelli e a Sant’Agostino, dovrebbe essere confermato il programmato avvio dei cantieri a giugno, dopo la conclusione dell’attuale anno scolastico, sia alla scuola Malaspina che alla Cagnucci. E se per quest’ultima la sede temporanea è stata individuata nella sede delle suore di via Kennedy (con accordo già raggiunto), per la location provvisoria per gli studenti della Malaspina, su indicazione degli uffici del commissario per il sisma, si sta procedendo ad una valutazione comparativa tra le proposte pervenute tramite avviso, ovvero l’ex Banca d’Italia e l’ex Eurospin.



Rispetto all’ultimo aggiornamento consiliare, dal punto di vista dei cantieri e della loro possibile apertura, c’è stata una velocizzazione dei tempi (anche sul fronte dei progetti). Come annunciato dal sindaco Marco Fioravanti, è stata adeguata sismicamente e restituita agli studenti la Primaria di Poggio di Bretta che ora accoglierà anche gli alunni della scuola per l’infanzia della frazione. I cantieri in corso sono quello alla media di Monticelli e quello aperto di recente alla primaria di Sant’Agostino. Ma se nel secondo caso i lavori sono appena iniziati, per la sede di Monticelli si prevede di arrivare alla conclusione e alla restituzione di una struttura adeguata dal punto di vista sismico già per l’inizio del prossimo anno scolastico, con il ritorno degli studenti che svolgono le lezioni in via Sardegna in zona Tofare. Da settembre 2023, quindi, si riaprirà la media di Monticelli che, qualora si riuscissero ad accelerare le procedure di progettazione e appalto dei lavori alla Primaria sempre di Monticelli, già per settembre potrebbe ospitare anche gli alunni dell’altra sede scolastica del quartiere. I prossimi cantieri a partire a giugno prossimo, invece, saranno quelli per il miglioramento sismico alla Malaspina e quelli per l’adeguamento della Primaria Cagnucci in via Napoli. Con gli alunni di entrambe le scuole che si dovranno trasferire dal prossimo anno scolastico.

La sede temporanea



Per individuare la sede temporanea che dovrà ospitare gli alunni della scuola Malaspina per il prossimo anno scolastico, considerando l’avvio del cantiere previsto per giugno, su input del sindaco Fioravanti, il settore tecnico comunale coordinato dal dirigente Ugo Galanti si è rapportato con l’Ufficio del commissario per il sisma ricevendo indicazioni sull’avvio di una valutazione comparativa tra le proposte private pervenute attraverso uno specifico avviso comunale. Si sta, dunque, effettuando questa valutazione tra le sedi proposte dell’ex Banca d’Italia e l’ex Eurospin per decidere dove trasferire gli alunni della Malaspina.



Nel frattempo, l’amministrazione comunale ha anche provveduto all’integrazione del servizio di scuolabus per andare a coprire alcune zone decentrate del proprio territorio - ad esempio per alcuni alunni che risiedono nella frazione di Venagrande e devono recarsi alla Media Ceci di Porta Cappuccina – per le quali si registravano problemi ad utilizzare il trasporto scolastico anche in base agli orari. Inoltre, si è proceduto anche al rinnovo delle commissioni per le mense scolastiche in ognuno dei plessi comunali, in maniera tale che i genitori possano monitorare il servizio offerto ai loro bambini.