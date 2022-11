ASCOLI - Tre cantieri da aprire per la prossima estate, ovvero Malaspina, Montessori e Cagnucci. E poi la trasformazione, richiesta dall’Usr, da ricostruzione ad adeguamento sismico per la Don Bosco e l’ipotesi di soluzioni all’interno degli stessi Isc, come nel caso di Ceci e Cantalamessa, per risolvere il rebus delle sedi temporanee. Queste alcune delle novità emerse durante la seduta aperta del consiglio comunale di ieri pomeriggio sulla messa in sicurezza delle scuole, richiesta dalle forze consiliari di opposizione.





Ad aprire il confronto sulla messa in sicurezza delle scuole, in una seduta - con la partecipazione del neo parlamentare Augusto Curti, di dirigenti scolastici e rappresentanti dei sindacati - è stato il sindaco Marco Fioravanti che ha fatto il punto sul cronoprogramma e le attività in corso. Dopo aver ricordato la conclusione dei lavori alla Primaria di Poggio di Bretta (da gennaio tornerà ad accogliere gli alunni) il primo cittadino ha spiegato: «Alla Media di Monticelli, per le opere strutturali si terminerà a breve e intanto è stato avviato l’adeguamento impiantistico. L’obiettivo è finire i lavori per la prossima estate». Poi il sindaco ha comunicato che per la Primaria di Monticelli, si sta lavorando alla progettazione definitiva. Per la scuola di San Filippo è in corso la progettazione e si ipotizza un avvio dei lavori per luglio 2024. Per il polo D’Azeglio si presume di poter avviare i lavori a gennaio 2025. Per la scuola Don Bosco, l’intervento di demolizione e ricostruzione è stato riconvertito dall’Usr in adeguamento sismico. Per il Polo Cantalamessa, invece, si sta redigendo il progetto e si ipotizza l’avvio dei lavori a gennaio 2024. Per il Polo Ceci è stata affidata la progettazione definitiva. Alla Malaspina, approvato il progetto definitivo, si conta di aprire il cantiere tra fine giugno e l’inizio di luglio 2023. Stessa tempistica per l’avvio dei cantieri alla Cagnucci e alla Montessori. A Sant’Agostino, inoltre, si conta di arrivare alla conclusione dei lavori per agosto 2023.

Le sedi temporanee



Per le sedi temporanee, il sindaco ha evidenziato che si cercherà di non delocalizzare troppo gli studenti. Su questa linea, ad esempio, quando si lavorerà alla Cantalamessa gli alunni saranno spostati alla Ceci e viceversa quando toccherà alla Ceci. Stessa cosa a Monticelli, trasferendo gli studenti della Primaria alla Media quando si aprirà il cantiere. Intanto come richiesto dall’Usr si avvierà un dialogo competitivo per l’eventuale necessità di sedi temporanee private a seguito del precedente avviso.

«Velocizzare i lavori»



«Stiamo lavorando, - ha detto il sindaco - insieme agli assessori Donatella Ferretti all’Istruzione e Marco Cardinelli ai Lavori pubblici e ai nostri uffici, per velocizzare i lavori. E nel frattempo continuiamo a confrontarci con dirigenti scolastici e rappresentanti dei genitori». L’onorevole Curti, ricordando la sua esperienza anche nella cabina di regia della struttura commissariale per il sisma, ha ribadito l’importanza «proprio per il territorio in area sismica in cui ci troviamo, di arrivare prima possibile a garantire la sicurezza dei ragazzi». Interventi anche da parte dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle dirigenti scolastiche Valentina Bellini dell’Isc Ascoli centro ed Alessandra Goffi dell’Isc Borgo Solestà-Cantalamessa che hanno ribadito la massima collaborazione e rimarcato l’importanza di non delocalizzare troppo gli studenti. Tra i consiglieri, il capogruppo del Partito democratico Francesco Ameli ha sollevato perplessità riguardo «la mancanza di certezze per le soluzioni temporanee» ed evidenziato di valutare una possibile «riduzione delle tipologie di interventi sulle scuole in prospettiva, visto lo spopolamento». Si aperto, poi, un contraddittorio riguardo l’approccio e le posizioni sul tema scuola con gli interventi di alcuni consiglieri tra cui Luigi Lattanzi, Massimo Speri ed Emidio Premici. Il consigliere Piero Celani ha evidenziato l’importanza di creare poli scolastici con annessi servizi, mentre Angelo Procaccini ha rimarcato «il ruolo chiave dell’opposizione sulle scuole con la richiesta di consigli aperti» e ha suggerito di considerare possibili ampliamenti degli interventi «a fronte degli ultimi dati in crescita sulla natalità».