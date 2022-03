I ritardi segnalati con un Sms, ecco lo scuolabus intelligente: i genitori potranno monitorare in tempo reale il percorso

ASCOLI - Scuolabus dotati del sistema di trasporto intelligente, con la possibilità per i genitori di monitorare in tempo reale il percorso del veicolo a bordo del quale viaggia il figlio e di ricevere avvisi di eventuali ritardi o modifiche al servizio in concomitanza di eventi particolari. E’ questo l’obiettivo a cui sta lavorando l’Arengo per migliorare ulteriormente il servizio di trasporto scolastico per la scuola dell’obbligo. Con un occhio di riguardo che si intende riservare anche agli alunni provenienti dalle frazioni per garantire sempre il servizio, anche per gli studenti delle superiori, senza aggravio di costi.





L’avvio

Una strategia - evidenziata nel documento programmatico comunale appena aggiornato - che il Comune vorrebbe mettere in campo a partire dal prossimo anno scolastico. L’impegno dell’Arengo. confermato nella relazione programmatica, sul fronte del trasporto scolastico e della relativa assistenza agli alunni è quello di potenziare il servizio, per la prima volta sotto un unico gestore, cercando di coprire la più ampia area territoriale possibile e privilegiando le frazioni. In particolare, si garantirà il trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola dell’obbligo, compresi gli alunni disabili, anche con mezzi adibiti al trasporto di carrozzine.



Il contratto

In virtù di quanto previsto nel nuovo contratto di appalto a seguito di aggiudicazione della nuova gara effettuata dalla stazione unica appaltante della Regione Marche, il trasporto avverrà a mezzo di pulmini alimentati a metano, gpl, ibridi o con altre analoghe tecnologie a ridotto impatto ambientale. Tutte caratteristiche che garantiscono il quasi totale abbattimento delle emissioni. Ma la verà novità sarà quella del sistema del trasporto intelligente, di cui saranno dotati tutti gli scuolabus che verranno utilizzati. Un sistema che consentirà, in pratica, ai genitori di poter monitorare in tempo reale il percorso del veicolo a bordo del quale sta viaggiando il proprio figlio. Inoltre, attraverso questo stesso sistema, si avrà la possibilità di essere informati subito, attraverso avvisi, di eventuali ritardi o di modifica al servizio in concomitanza di eventi particolari che richiedano una rimodulazione del servizio stesso. Quindi, questo darà la possibilità ai genitori di un monitoraggio costante dei viaggi dei rispettivi figli verso e dalla sede scolastica di riferimento.



I collegamenti

Sul fronte dei collegamenti e del potenziamento del servizio, continuerà ovviamente ad essere garantito il trasporto in palestra degli alunni della scuola primaria di Poggio di Bretta e di quelli della scuola secondaria di Monticelli che, a causa della inagibilità della sede originaria successiva al sisma del 2016, sono attualmente dislocati in via Sardegna dove non dispongono di palestra. Continuerà anche la collaborazione dell’Arengo con i Comuni limitrofi di Castel di Lama, Maltignano, Folignano e Roccafluvione, con i quali sono state stipulate apposite convenzioni per il trasporto degli alunni che frequentano le scuole ascolane. Un’altra azione prevista, mirata ad agevolare l’utenza è quella che riguarda il trasporto scolastico degli studenti della scuola secondaria, sia delle medie che delle superiori, residenti nelle frazioni. Al fine di assicurare un ottimale utilizzo degli spazi all’interno degli scuolabus (anziché farli viaggiare con posti vuoti), nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il trasporto degli studenti della scuola secondaria di 1° e di 2° grado, secondo quanto previsto dal regolamento comunale, potrà per l’appunto essere garantito anche attraverso mezzi scuolabus in coincidenza con tratte servite dal servizio pubblico di linea.



Le famiglie

Si cercherà di soddisfare le esigenze delle famiglie residenti nelle frazioni individuando soluzioni efficaci a garantire l’arrivo a scuola in orario, col trasporto pubblico di linea o con lo scuolabus, evitando comunque di far gravare sulle stesse l’onere di pagare per intero il doppio abbonamento al trasporto scolastico e a quello urbano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

